En el sistema financiero, a finales del 2025, había 172.6 millones de cuentas de la población adulta, según la SBS. (Composición: Gemini)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Los ahorros de las personas en bancos, cajas y financieras, hasta ahora libres de impuestos, podrían afrontar una carga desde el próximo año, ¿qué impacto tendría?

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