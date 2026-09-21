Isagen, una de las mayores generadoras eléctricas de Colombia y parte de un grupo de inversionistas liderado por Brookfield, firmó la semana pasada un acuerdo para adquirir el 100% del proyecto solar Puerta de Oro mediante una transacción íntegramente en efectivo, según Pablo Cano, jefe de infraestructura de Patria en Colombia.

Patria posee el 75% del proyecto y la gestora de inversiones en mercados emergentes Ashmore, el 25% restante. La operación requiere aprobaciones de terceros, incluida la del regulador antimonopolio de Colombia, y Patria espera completar la venta antes de fin de año.

La venta forma parte de la estrategia de Patria de llevar proyectos de infraestructura a través de su etapa de desarrollo para luego venderlos una vez que alcanzan una fase operativa estable. La operación se produce mientras aumenta la importancia de la generación solar durante El Niño, un fenómeno meteorológico que puede provocar sequías y reducir la producción de las centrales hidroeléctricas del país.

Puerta de Oro, ubicado a unos 110 kilómetros de Bogotá, tiene 360 megavatios de capacidad instalada y más de 511,000 paneles solares. Comenzó sus operaciones comerciales en julio y suministra energía a más de 390,000 hogares. El proyecto obtuvo alrededor de 1 billón de pesos (US$ 326 millones) en financiamiento de Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Financiera de Desarrollo Nacional. La deuda permanecerá vinculada al proyecto después de la venta.

Cano señaló que Isagen era un comprador natural porque ya conoce el mercado eléctrico colombiano y cuenta con una amplia cartera de generación hidroeléctrica que la energía solar puede complementar, especialmente durante períodos secos.

El presidente de Isagen, Camilo Marulanda , dijo que el acuerdo refleja la confianza de la compañía en Colombia y en las oportunidades de inversión respaldadas por el gobierno nacional. Señaló que el país tiene un importante potencial para seguir ampliando su infraestructura energética a largo plazo.

La desinversión se produce en un momento en que Patria se expande en Colombia. La firma tiene más de US$ 7,000 millones invertidos o bajo gestión en el país y planea duplicar su exposición a capital privado hasta alcanzar unos US$ 1,400 millones durante los próximos tres a cinco años.

Patria sigue considerando a Colombia como un mercado prioritario para la inversión en infraestructura, señaló Cano. La firma quiere sumar carreteras y otros activos de infraestructura mediante adquisiciones y desarrollo, y ve una oportunidad para que el nuevo Gobierno reactive proyectos de infraestructura que habían quedado archivados durante administraciones anteriores.

“Creemos en el marco regulatorio colombiano y queremos seguir creciendo”, afirmó Cano en una entrevista en Bogotá.

El director ejecutivo de Ashmore Colombia, Juan Pablo Fonseca, señaló que Puerta de Oro fortaleció la trayectoria de la empresa en proyectos de energía renovable a gran escala. Ashmore planea seguir invirtiendo en infraestructura colombiana, agregó.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió en agosto, ha alejado la política energética de Colombia del fuerte énfasis que puso Gustavo Petro en las energías renovables, dando mayor importancia a la seguridad energética y a la expansión de las fuentes nacionales de petróleo y gas. Su administración lanzó este mes un plan para reforzar el suministro eléctrico ante una posible sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

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Sin embargo, Cano señaló que es poco probable que las perspectivas para las energías renovables cambien demasiado. Colombia todavía necesita una cantidad considerable de nueva capacidad de generación y los proyectos solares pueden entrar en operación más rápidamente que muchas otras fuentes de energía a gran escala, lo que los hace cada vez más importantes tanto para la seguridad energética como para la descarbonización.

La cartera de infraestructura de Patria incluye una plataforma de movilidad eléctrica en América Latina, carreteras de peaje en Brasil y Colombia, un proyecto de desalinización en Chile, un centro de datos en Brasil y otro proyecto solar colombiano, Puertos de Santander.

Patria también está evaluando proyectos de energía renovable en Centroamérica, pero actualmente no invertiría en renovables en Brasil debido a las restricciones de transmisión y el exceso de capacidad, señaló Cano, quien agregó que Chile sigue siendo un mercado difícil por razones similares.