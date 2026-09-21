Esta fotografía aérea muestra los paneles solares instalados en el mayor parque solar flotante de Europa (Les Ilots Blandin), propiedad de Q Energy, en Perthes, al noreste de Francia, el 20 de junio de 2025. (Foto de Pierre BEAUVILLAIN / AFP)
Esta fotografía aérea muestra los paneles solares instalados en el mayor parque solar flotante de Europa (Les Ilots Blandin), propiedad de Q Energy, en Perthes, al noreste de Francia, el 20 de junio de 2025. (Foto de Pierre BEAUVILLAIN / AFP)
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Agencia Bloomberg
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La gestora brasileña de activos alternativos Patria Investments Ltd. y su socio minoritario Ashmore Colombia acordaron vender uno de los mayores parques solares de Colombia a la generadora eléctrica Isagen S.A. por un monto no divulgado, completando un ciclo de inversión que llevó el proyecto desde sus primeras etapas de desarrollo hasta su operación.

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