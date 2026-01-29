Ciudad de Lima. Foto: Raul Arboleda/Getty Images
Ciudad de Lima. Foto: Raul Arboleda/Getty Images
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Patria Investments Ltd., uno de los mayores administradores de activos de América Latina, planea abrir una oficina en Perú para expandir su presencia regional.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.