La firma, que gestiona US$ 51,200 millones, espera obtener una licencia operativa de los reguladores locales este año, dijeron el director comercial de Patria para la región andina, Alfonso Duval , y el gestor de cartera de crédito, Felipe Claro , en una entrevista. Esto les permitiría inaugurar una oficina en el distrito financiero de Lima, la sexta en Latinoamérica.

“Queremos ser locales en cada uno de los países donde invertimos o tenemos clientes”, afirmó Duval.

Mientras se preparaban para abrir el espacio, la empresa contrató a Enrique Espinoza el año pasado, como responsable de renta fija del negocio peruano de Moneda Patria Investments, según su LinkedIn. Mientras tanto, Carlos Castillo fue contratado para cubrir clientes institucionales con sede en Lima en 2023, con base en su perfil.

La gestora de activos comenzará con un enfoque crediticio una vez que abra la oficina, según informaron Duval y Claro , pero buscará expandirse a otras áreas de negocio. Patria invierte en capital privado, crédito, bienes raíces, infraestructura y renta variable, según el sitio web de la firma.

“Hay muchas oportunidades que son más pequeñas y que no están en el radar de los grandes bancos de inversión”, dijo Claro , y agregó que el gestor de activos ya ha invertido US$ 400 millones en el mercado crediticio peruano.

Aun así, Patria estuvo en el ojo del huracán esta semana, luego de que el vendedor en corto Snowcap Research publicó un informe que alegaba que mantenía algunas de sus inversiones en capital privado con valoraciones infladas y obtenía financiación de fondos para respaldarlas. Patria afirmó que consideraba algunas de las afirmaciones de Snowcap como una “caracterización errónea” de su negocio.

La entrada de la firma en Perú se produce en medio de un repunte de los activos de mercados emergentes, impulsado por la depreciación del dólar y el resurgimiento de la estrategia “Vender América”. Un indicador de referencia para las acciones en desarrollo ha alcanzado un récord, mientras que un índice que mide la rentabilidad total de las divisas también ronda nuevos máximos.