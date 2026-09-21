Muse ocupaba el lunes el primer puesto entre las aplicaciones gratuitas en la App Store de Apple Inc. y Google Play en Estados Unidos. El asistente, disponible para mayores de 18 años, acumuló más de 902,000 descargas en los seis días posteriores a su lanzamiento el 8 de septiembre, según Abe Yousef, analista sénior de Sensor Tower. La cifra supera las 773,000 registradas por su predecesora, Meta AI, durante el mismo período, agregó.

Muse también está disponible dentro de WhatsApp, propiedad de Meta, por lo que su número de usuarios podría ser aún mayor de lo que sugieren las descargas de la aplicación independiente.

Muse permite crear agentes de IA personalizados capaces de navegar por internet y realizar tareas digitales en nombre del usuario. A diferencia de Meta AI, puede responder basándose en el contenido social de los usuarios, incluido el de Facebook Marketplace e Instagram, y conectarse a servicios de terceros como Gmail, los calendarios de Apple y Google y OpenTable, además de otros sitios web mediante un navegador.

En cambio, Meta AI, lanzada en abril pasado, se centra en generar imágenes y videos cortos y ofrece una experiencia menos personalizada. Muse puede utilizarse gratis con ciertos límites, mientras las suscripciones de US$ 20 y US$ 100 mensuales ofrecen más tokens semanales.

La popularidad inicial de Muse podría indicar que la visión del director ejecutivo Mark Zuckerberg de crear asistentes de IA personalizados finalmente está ganando aceptación entre un público más amplio y que las inversiones multimillonarias de Meta en centros de datos e investigación de IA podrían terminar dando frutos.

“Meta tiene un éxito entre manos con Muse”, señalaron analistas de Evercore ISI en un informe publicado el lunes. “Es una señal muy tangible de innovación exitosa de productos” y evidencia de que las inversiones de Meta por US$ 200,000 millones en IA “no han sido en vano”, agregaron los analistas, encabezados por Mark Mahaney.

Según los analistas de Evercore, las tendencias de usuarios sugieren “un nuevo motor potencialmente muy importante de uso e interacción para Meta” y podrían generar “importantes nuevas oportunidades de monetización para Meta mediante publicidad, suscripciones y participación en ingresos por transacciones”.

Las acciones de Meta habían subido hasta un 11% el lunes. En lo que va del año hasta el cierre del viernes, los papeles acumulaban un alza de alrededor del 0.9%.

El éxito inicial de Muse también ha impulsado las acciones de algunos de los principales proveedores de Meta, especialmente los fabricantes de microprocesadores. Advanced Micro Devices Inc. se disparó hasta un 10%, un avance que, de mantenerse hasta el cierre, elevará su valor de mercado por encima de US$ 1 billón. Intel Corp. subió hasta un 15% y Arm Holdings Plc se disparó un 16%.