Unos peatones toman fotografías frente a un letrero en la sede de Meta en Menlo Park, California (EE.UU.), el miércoles 26 de agosto de 2026. Fotógrafo: Josh Edelson/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Muse, el nuevo agente de inteligencia artificial de Meta Platforms Inc., escaló rápidamente a los primeros puestos de las listas de aplicaciones móviles, una señal de que la compañía está ganando terreno en el cada vez más competitivo mercado de asistentes de IA para consumidores.

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