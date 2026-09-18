Cientos de personas desafiaron este viernes las bajas temperaturas matutinas en el corazón de Manhattan para hacerse con los nuevos modelos de Apple, los iPhone 18Pro, en una jornada especialmente simbólica: el debut de John Ternus como director ejecutivo en la tradicional apertura de puertas de la icónica tienda de la Quinta Avenida de Nueva York.

Ternus, quien tomó las riendas de la compañía a principios de este mes tras el relevo de Tim Cook, continuó con la tradición de dar la bienvenida y conversar con los primeros compradores de la tienda neoyorquina que Steve Jobs inauguró en mayo de 2006.

Marea borgoña

El monumental cubo de cristal, que sirvió de escaparate mundial para el lanzamiento del primer iPhone el 29 de junio de 2007, amaneció parcialmente cubierto con vinilos en tono Burgundy (borgoña), el color estrella con el que desembarcan los nuevos iPhone 18 Pro (desde 1.199 dólares) y Pro Max (desde 1.299 dólares).

Esta tonalidad tiñó no solo la fachada subterránea, sino también partes de la hilera de entusiastas congregados frente a Central Park.

Entre ellos se encontraba Leo Friedman, estudiante de 20 años de la Universidad de Nueva York (NYU), quien lucía una camisa a juego y empezó a hacer fila a las cuatro de la madrugada.

“Conseguí esta camisa específicamente para este evento. Voy a comprar el iPhone borgoña, así que quería que combinara cuando lo reciba”, relató Friedman a EFE.

Veterano en estas citas por cuarto año consecutivo, bromeaba sobre su fidelidad estética: “El año pasado compré el plateado, así que usé camisa blanca. Siempre quise alguna variante de rojo, así que este año es especialmente emocionante”.

Noches al raso por una firma

A la cabeza de la fila, repitiendo la hazaña por segundo año consecutivo, se situó Harry Sun, un joven de origen chino que estudia en Nueva Jersey y que aguardó pacientemente desde las 20:30 de la noche anterior.

“La noche estuvo bien en comparación con el año pasado, aunque hoy hace más frío y por eso llevo mi chaqueta”, explicó Sun a EFE.

Ser el primero en cruzar el umbral reserva privilegios: además de ser recibido entre aplausos por el equipo del establecimiento, Sun disfrutó de unos minutos para charlar en privado con Ternus y fotografiar el momento.

Su gran objetivo era conseguir la firma del nuevo líder de Apple en su carpeta de tarjetas de colección, donde ya atesora la de Cook del año pasado.

Tras adquirir su iPhone 18 Pro Max en borgoña, Sun confirmó haber logrado la misión: “Le conté la historia de mis visitas a las tiendas y se quedó bastante sorprendido conmigo”.

Ternus no limitó su presencia al saludo inicial. Recorrió el espacioso salón subterráneo sacándose selfis y firmando las cajas de los primeros dispositivos; no obstante, el furor y la aglomeración de clientes obligaron al equipo de seguridad a retirarlo momentáneamente, tras lo cual reapareció en un área acotada para evitar mayores tumultos.

La mirada puesta en el plegable

Pese a que el centro de atención inmediato fueron los modelos Pro, las conversaciones en la fila ya apuntaban hacia el próximo mes cuando saldrá a la venta el iPhone Duo, el primer formato plegable de la compañía de la manzana mordida.

“Volveré por el Duo; estoy muy emocionado con su nuevo diseño”, aseguró con rotundidad Friedman a EFE. Menos convencido se mostró Sun, que pese considerarse un incondicional Apple, admitió tener dudas debido a su elevado precio, casi 2.000 dólares.