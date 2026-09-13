La construcción del centro de La Joya registra alrededor de 50% de avance y su inauguración está prevista para el 2027, en un local del doble de tamaño que el actual (Río Seco) en Arequipa. (Foto: Metso)
La construcción del centro de La Joya registra alrededor de 50% de avance y su inauguración está prevista para el 2027, en un local del doble de tamaño que el actual (Río Seco) en Arequipa. (Foto: Metso)
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Edgar Velito
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La finlandesa Metso, proveedor global de tecnología para el procesamiento de minerales, la industria de agregados y el refinado de metales, opera en Perú con una red de instalaciones que incluye un centro de reparaciones en Arequipa, una planta de revestimientos de goma en Lima y un centro de ensamblaje de bombas en Lurín. Para la compañía, el país es hoy el segundo mercado de cobre de la región, detrás de Chile. En el marco de Expomina 2026, Eduardo Nilo Arenas, presidente de Sudamérica de Metso, conversó con Gestión sobre el desempeño del negocio en el país y los proyectos de infraestructura que la firma tiene en cartera.

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