¿Qué balance hace de la operación peruana este año?

Nuestro balance es positivo en Sudamérica en general, pero en particular en Perú. Es un mercado sólido, industrial y minero, con un desarrollo sostenido; hay mercados que tienen instantes y después no siguen esa continuidad. Este año, además, con Tía María partiendo tenemos un desafío adicional, porque suministramos varios de los equipos. Eso muestra un nuevo crecimiento en la cantidad de cobre que va a producir el país.

¿Ese desempeño se traduce en cifras de crecimiento?

Siempre hablamos del doble dígito como un crecimiento positivo, y es lo que se está dando en Perú. Vemos un crecimiento de esa magnitud. Hay una lista de potenciales proyectos que hace pensar que ese será el camino por varios años.

¿Y las perspectivas al cierre?

Estamos justo en el ejercicio de construir el plan 2027 y pensamos mantener más o menos las tasas de crecimiento de este año. Serían dos años seguidos por encima del doble dígito.

Eduardo Nilo Arenas, presidente de Sudamérica de Metso.

El mapa de infraestructura en el país

El nuevo centro de servicio de La Joya supone una inversión de 25 millones de euros. ¿En qué etapa está el proyecto?

A finales del primer trimestre de 2027 vamos a inaugurar y empezar la transición entre los dos centros, buscando una curva rápida para llegar a la máxima capacidad. El centro de Río Seco (también en Arequipa) continúa su operación. Cada vez que se abre un centro de reparación implica entrenar personas; por eso la construcción física tiene ese monto, pero el mayor valor está en la gente capaz de operarlo.

¿Qué dimensiones y capacidad tendrá?

El centro va a tener 25,000 m2 y 3,000 m2 de construcción de galpones, que es la parte física y de control. Duplica la capacidad de lo que tenemos actualmente y nos permite preparar todas las tecnologías de nuestro portafolio, incluidos los equipos más grandes: primarios y chancadores de rodillo.

¿Por qué el foco en reparaciones?

Hemos crecido mucho en reparaciones. Suministrar una parte ayuda al cliente que tiene que reponer, pero ayudarlo a reparar, sin obligarlo a comprar componentes nuevos, es distinto. Conocemos totalmente nuestros diseños, así que podemos generar el mejor estándar de reparación. Estamos buscando un modelo integral.

¿Evalúan un tercer centro de servicio en Perú?

Está en revisión. Este año, como Metso Sudamérica, cada centro fue mejorado o ampliado, pero el siguiente punto es dónde colocar los próximos. En Brasil estamos construyendo una nueva locación y en Chile vamos tras una nueva región. En Perú estamos evaluando alternativas para la siguiente etapa de crecimiento. No podemos contar mucho sobre dónde.

¿Qué pasa con las instalaciones de Lima y Lurín?

Tenemos la planta Vulcano, que fabrica revestimientos de goma, y en Lurín pusimos un centro de ensamblaje de bombas hace un par de años. Cada bomba que está hoy en Perú pasa por ese centro: son testeadas, probadas y llegan a los clientes finales. Construimos para una cierta capacidad y, en la medida en que crecen los volúmenes, se demanda crecimiento.

¿Estas instalaciones podrían integrarse?

Puede ser una idea en algún instante. Algunas tienen la lógica de estar cerca del cliente, pero otras podemos optimizarlas e integrarlas.

En el marco de Expomina 2026, Metso destaca el desempeño del negocio en el país y los proyectos de infraestructura que tiene en cartera.

Chancado como servicio y nuevos equipos

Este año estrenaron un modelo de contrato distinto. ¿En qué consiste?

Le llamamos “Crushing as a Service”, chancado como servicio, y firmamos el primer contrato en Perú. Consiste en construir de forma rápida una solución completa, suministrando el equipo y la construcción. El cliente tenía la necesidad de generar chancado de un mineral y lo hicimos en meses: fabricación, construcción y puesta en marcha en tiempo récord, con equipos que conocemos muy bien.

¿Qué líneas de producto han concentrado la demanda minera?

Tenemos tecnología desde el chancado primario hasta la última etapa, así que depende del proceso de cada cliente. En Perú tenemos una fortaleza en chancado y molienda, pero también se sumaron flotación y filtrado, donde hemos crecido bastante.

Acaban de hacer un lanzamiento global de equipos. ¿Qué incluye?

Más de siete u ocho productos nuevos, en chancado, flotación y harneros. El acento está en la eficiencia energética, menor consumo de agua y mejores resultados. Cada equipo nuevo tiene mayor capacidad de tratamiento y es más eficiente en el punto energético. Actualizamos el chancador primario a su última versión, que da más capacidad, agrega elementos de seguridad y aplica tecnologías que hacen mucho más simple el cambio de revestimiento. Se suman chancadores de bajo perfil y soluciones digitales. Varias de estas máquinas ya están aprobadas y listas para fabricación y entrega.

¿Qué posición ocupa Perú dentro de la región para Metso?

Nuestra perspectiva no está solo en nuestros volúmenes, sino en lo que cada país puede generar en producción de minerales críticos, y eso está conectado con sus depósitos. En cobre, el más grande de la región es Chile y el segundo es Perú; en hierro, es Brasil. Perú llegó a ese sitial después de años de desarrollo correcto y creemos que en los próximos años puede seguir mejorando su posición.

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La construcción del centro de La Joya registra alrededor de 50% de avance y su inauguración está prevista para el 2027, en un local del doble de tamaño que el actual (Río Seco) en Arequipa. Cuarta generación. El chancador giratorio primario presentado en el lanzamiento global es la cuarta generación del equipo, con mejoras en capacidad y en la atención de mantenimiento.

El chancador giratorio primario presentado en el lanzamiento global es la cuarta generación del equipo, con mejoras en capacidad y en la atención de mantenimiento. Recuperación adicional. La nueva tecnología de flotación de gruesos apunta a recuperar 1.2% adicional de mineral que hoy se pierde en el relave.

La nueva tecnología de flotación de gruesos apunta a recuperar 1.2% adicional de mineral que hoy se pierde en el relave. Cuarto mercado. Después de Chile, Perú y Brasil, Argentina es el siguiente mercado de la firma en la región, donde ya tiene presencia en San Juan para atender proyectos como Vicuña, Los Azules y Taca Taca.