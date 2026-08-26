Apple anunció este miércoles que su evento anual de presentación de dispositivos tendrá lugar el 9 de septiembre y que este año llevará el lema “Surprise and shine” (“Sorprende y brilla”).

La presentación será la primera con John Ternus como director ejecutivo de Apple. El hasta ahora responsable de hardware de la compañía asumirá el cargo en sustitución de Tim Cook el 1 de septiembre.

El evento se celebrará en la sede de la empresa de la manzana mordida en Cupertino, California, concretamente en el Steve Jobs Theater de Apple Park, y también se retransmitirá en directo a través de su web.

Según los medios especializados, Apple anunciará su primer iPhone plegable. De acuerdo con las imágenes filtradas, el modelo podría tener un formato ancho similar al que Samsung utilizó en el Galaxy Z Fold 8.

También se espera que Apple renueve sus modelos Pro y Pro Max y presente nuevos dispositivos de la gama iPhone 18.

Elaborado con información de EFE