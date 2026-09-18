La marca española Vitaldin inició operaciones en el Perú con una línea de suplementos en formato de gomitas, y apunta al segmento de mayor dinamismo dentro de la categoría de vitaminas en Lima. La compañía forma parte del grupo Mercadalia, desarrolla sus fórmulas junto a Boston Nutraceutical Science y llega al mercado local con opciones convencionales y veganas.

El formato en el que entra la marca es el que más tracción muestra. El interés por las gomitas vitamínicas creció 58.2% entre el primer semestre del 2025 y el mismo periodo del 2026, según el estudio de Insight Hunting de Impulso elaborado por encargo de la propia Vitaldin.

Entre las razones de esa preferencia figuran su percepción como una alternativa menos asociada a los medicamentos (38.4%) y la posibilidad de consumirlas sin agua (31.2%).

El movimiento se da sobre una categoría en expansión. Entre el 2022 y el 2025, las búsquedas y conversaciones digitales vinculadas a vitaminas en Lima crecieron 45.2%, y para este año el estudio proyecta un avance adicional de 7%. El análisis procesó más de 209 millones de datos digitales asociados a 3.1 millones de personas en la capital.

El interés por las gomitas vitamínicas creció 58.2% entre el primer semestre del 2025 y el mismo periodo del 2026.

¿Qué empuja la demanda de vitaminas en Lima?

Las motivaciones detrás de esa demanda están encabezadas por el aumento de energía diaria (28.4%), seguido del fortalecimiento de las defensas (24.1%) y el cuidado de cabello, piel y uñas (18.5%). Más atrás aparecen la necesidad de complementar la alimentación (14.2%) y mejorar el descanso o combatir el insomnio (9.3%).

“Estamos viendo a un consumidor que ya no busca únicamente una vitamina, sino soluciones asociadas a necesidades concretas de su rutina. El reto está en desarrollar fórmulas funcionales que combinen una experiencia práctica con estándares exigentes de calidad”, señaló Sebastián Cordovez, representante de Vitaldin.

Por su parte, Alessandra Canale, especialista vinculada a la marca, advirtió que el crecimiento de la categoría exige mejor información al consumidor. “La elección debe partir de la necesidad y de la composición del producto. Una mayor cantidad de vitaminas no significa necesariamente un mayor beneficio, por lo que es importante revisar las dosis y seguir las recomendaciones de uso”, sostuvo.