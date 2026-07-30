La creatina dejó de ser un suplemento exclusivo del gimnasio. (Foto: Istock)
La creatina dejó de ser un suplemento exclusivo del gimnasio. (Foto: Istock)
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Dax Canchari Reyes
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El mercado peruano de suplementos nutricionales atraviesa una transformación que está llevando a las empresas a replantear su oferta. A medida que productos como la creatina dejan de estar dirigidos exclusivamente a deportistas y llegan a consumidores interesados en bienestar y salud preventiva, las marcas ajustan formatos, canales de venta y portafolios para atender una demanda cada vez más amplia. ¿Cómo está cambiando este negocio en Perú?

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