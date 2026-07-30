La creatina dejó de ser un suplemento reservado para fisicoculturistas. Hoy, el producto empieza a ganar espacio entre consumidores que buscan mejorar concentración, bienestar y salud preventiva, impulsando una transformación más amplia dentro del mercado peruano de suplementos nutricionales.

De acuerdo con información de Euromonitor International compartida a Gestión, el mercado de nutrición deportiva alcanzó US$ 126.4 millones en 2025, frente a los US$ 119.4 millones registrados en 2024 y los US$ 111.6 millones de 2023. Además, la consultora proyecta que este segmento crecerá 29% entre 2025 y 2028. En paralelo, el mercado de vitaminas y suplementos nutricionales alcanzó US$ 285.2 millones el año pasado.

Para Marco Reeves, presidente de la Asociación Nacional de Gimnasios (ANG), el principal cambio está en el perfil del consumidor. “Ya no solamente lo consume la gente que hace fisicoculturismo de competencia. Ahora también lo consumen personas que hacen otro deporte, gente de oficina y adultos mayores”, comentó.

El mercado peruano de suplementos nutricionales acelera su expansión impulsado por productos asociados a bienestar, concentración y salud preventiva. (Foto: Agencias)

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Parte de esta expansión responde al cambio de percepción sobre los suplementos. Y es que antes muchos consumidores los asociaban con esteroides o productos hormonales, hoy ganan espacio conceptos vinculados a bienestar, movilidad y salud cotidiana.

En ese contexto, la creatina emerge como una de las categorías de mayor crecimiento. Marco Reeves estimó que su consumo se habría más que duplicado desde enero a mayo tras difundirse estudios relacionados con beneficios asociados al sistema cognitivo y nervioso , por lo que para 2027 se triplicaría la demanda actual.

La tendencia también empieza a modificar los motivos de consumo. Si antes la creatina estaba principalmente asociada al desarrollo muscular y al rendimiento físico, ahora gana espacio entre estudiantes, trabajadores de oficina y consumidores interesados en concentración, energía y envejecimiento saludable.

El nuevo consumidor redefine los suplementos

La evolución del consumo también empieza a modificar las categorías de mayor demanda. Si antes el mercado estaba dominado por suplementos orientados principalmente a la ganancia muscular, comienzan a crecer productos vinculados a movilidad, recuperación, estética y bienestar integral.

El cambio en el perfil del consumidor también empezó a reflejarse en la presentación de los productos. Mientras antes predominaban envases de un kilo orientados a usuarios intensivos de gimnasio, ganan terreno formatos más pequeños y accesibles dirigidos a consumidores cotidianos.

“Antes la creatina se vendía de kilo o medio kilo. Ahora se vende mucho más la de 250 gramos porque ya no la consume solo alguien que compite, sino también gente de oficina o personas mayores”, explicó Sebastián Cordovez, CEO de Vitagel.

Esta transformación coincide con una mayor masificación del mercado. Según la ANG, después de la pandemia existían alrededor de cuatro o cinco distribuidores relevantes, mientras que actualmente operan cerca de diez marcas de mayor presencia, además de microimportadores y gimnasios que incorporaron suplementos como línea complementaria de negocio.

Los formatos pequeños y sachets empiezan a desplazar a los envases tradicionales.

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La evolución del consumo también empieza a modificar las categorías de mayor demanda. Si antes el mercado estaba dominado por suplementos orientados principalmente a ganancia muscular, comienzan a crecer productos vinculados a movilidad, recuperación, estética y bienestar integral.

En paralelo, las empresas vienen ajustando sus formatos a consumidores con presupuestos más ajustados y compras más frecuentes.

Cordovez señaló que presentaciones semanales, sachets y displays pequeños comienzan a ganar espacio frente a envases tradicionales de mayor tamaño, permitiendo tickets más accesibles para consumidores que priorizan gasto semanal antes que compras de mayor volumen.

El negocio va más allá de los gimnasios

La expansión del mercado también empieza a reconfigurar los canales de venta. Aunque gran parte del negocio todavía se concentra en gimnasios, las empresas buscan ampliar su llegada hacia consumidor final y públicos asociados a bienestar cotidiano.

Según la ANG, después de la pandemia existían alrededor de cuatro o cinco distribuidores relevantes, mientras que actualmente operan cerca de diez marcas de mayor presencia, además de microimportadores y gimnasios que incorporaron suplementos como una línea complementaria de negocio.

En el caso de Nutreyzer, alrededor del 70% de sus ventas todavía proviene de gimnasios y el 30% restante corresponde a consumidor final, segmento que la compañía busca seguir desarrollando, según explicó su gerente general, Daniel Parreño.

La empresa proyecta crecer 30% este año impulsada por suplementos asociados a nutrición deportiva y bienestar.

Para los representantes del sector, esta evolución seguirá acelerándose impulsada por redes sociales, nuevas generaciones y una mayor preocupación por salud preventiva y bienestar integral.