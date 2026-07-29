Terremoto en Japón. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Los muertos por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón ascienden ya a 18, según datos del Gobierno central y de la prefectura de Kumamoto, mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj este miércoles para encontrar supervivientes atrapados bajo escombros de edificios.

Además, cuatro personas podrían permanecer enterradas bajo los escombros, añadió el portavoz local.

Entre los fallecidos por el terremoto, que alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa y tuvo su epicentro en la prefectura de Kumamoto la tarde del martes, se incluyen tres personas que se encontraban en un centro comercial operado por la cadena Aeon.

El presidente de la cadena, Akio Yoshida, precisó en una rueda de prensa que otras tres personas se encuentran aún desaparecidas y las labores de rescate continúan.

“En este momento no estamos en condiciones de precisar con certeza cuántas personas se encuentran allí”, dijo Kihara, preguntado por las personas atrapadas bajo los escombros en el centro comercial.

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Terremoto en Japón.
Terremoto en Japón.

Carrera contrarreloj

“Han transcurrido más de 20 horas desde el desastre, pero aún hay personas esperando ayuda y es una verdadera carrera contrarreloj”, dijo Takaichi en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Las autoridades japonesas han desplegado a miles de efectivos para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate, subrayó Takaichi, con unos 4,600 soldados de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército), 2,000 pertenecientes a la Policía y unos 1,410 bomberos.

“Estamos evaluando la situación de nuestra capacidad de respuesta. Solicitamos a cada unidad operativa que continúe aumentando su personal y equipo”, urgió la primera ministra.

Cientos de heridos y casi 9,000 evacuados

A los fallecidos y desaparecidos se suma un gran número de heridos, más de 200 solo en el Yatsushiro North Community Medical Center, según dijo a EFE un portavoz del hospital.

El departamento de bomberos de Kumamoto detalló que trasladaron a casi un centenar de heridos a varios centros, seis de ellos graves, y que las varias alertas de incendios han sido controladas.El centro sanitario Saiseikai Kumamoto informó la pasada noche que 84 heridos por el terremoto estaban recibiendo atención médica y uno de ellos se encontraba inconsciente.

declaró a la cadena pública NHK el jefe de la oficina de relaciones públicas del hospital, Yoshitaka Matsuoka.

Según datos de la prefectura de Kumamoto, que en 2016 ya fue escenario de una serie de terremotos que dejaron un saldo de más de 200 muertos, 8.886 personas han sido evacuadas y más de 34,800 hogares han sufrido cortes de electricidad.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Con información de EFE

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