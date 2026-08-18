Comisión de Constitución del Senado citará al canciller Espá y a representante de la APCI. Foto: Jesús Saucedo/ GEC.
Comisión de Constitución del Senado citará al canciller Espá y a representante de la APCI. Foto: Jesús Saucedo/ GEC.
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Redacción Gestión
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para que exponga el plan de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La senadora Martha Chávez, de Fuerza Popular, propuso que la presentación del ministro se realice después de que

para que informe sobre el uso de los recursos de cooperación internacional no reembolsable en 2025 y las labores de supervisión realizadas por la entidad.

Aprobación del Plan de Trabajo

Por otro lado,

El plan fija seis prioridades como evaluar leyes y reformas constitucionales; mejorar el reglamento y el sistema electoral; revisar tratados internacionales; impulsar la diplomacia parlamentaria; fiscalizar la política exterior; así como promover la participación ciudadana y la descentralización mediante actividades en las regiones.

Según lo estipulado, la comisión realizará sesiones ordinarias, extraordinarias y descentralizadas, además de conformar grupos de trabajo, mesas de análisis y conferencias bicamerales. También contará con un consejo consultivo ad honorem de especialistas que brindará asesoría técnica, sin reemplazar las funciones de los senadores.

La comisión, además, aprobó por su Plan de Trabajo para el periodo 2026-2027, el cual guiará sus funciones legislativas, de fiscalización política y de representación. Foto: Congreso
La comisión, además, aprobó por su Plan de Trabajo para el periodo 2026-2027, el cual guiará sus funciones legislativas, de fiscalización política y de representación. Foto: Congreso

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