La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado acordó convocar al canciller Carlos Espá para que exponga el plan de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La senadora Martha Chávez, de Fuerza Popular, propuso que la presentación del ministro se realice después de que el Gabinete Ministerial se presente ante el Pleno de la Cámara de Diputados, programado para el jueves 20 de agosto.

Asimismo, por iniciativa del senador Alejandro Aguinaga de la bancada de Fuerza Popular, la comisión también invitará a la secretaria general de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para que informe sobre el uso de los recursos de cooperación internacional no reembolsable en 2025 y las labores de supervisión realizadas por la entidad.

Aprobación del Plan de Trabajo

Por otro lado, la comisión aprobó por unanimidad su Plan de Trabajo para el periodo 2026-2027, el cual guiará sus funciones legislativas, de fiscalización política y de representación.

El plan fija seis prioridades como evaluar leyes y reformas constitucionales; mejorar el reglamento y el sistema electoral; revisar tratados internacionales; impulsar la diplomacia parlamentaria; fiscalizar la política exterior; así como promover la participación ciudadana y la descentralización mediante actividades en las regiones.

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Según lo estipulado, la comisión realizará sesiones ordinarias, extraordinarias y descentralizadas, además de conformar grupos de trabajo, mesas de análisis y conferencias bicamerales. También contará con un consejo consultivo ad honorem de especialistas que brindará asesoría técnica, sin reemplazar las funciones de los senadores.