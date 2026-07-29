La alianza de milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak advirtió este miércoles que responderá a los bombardeos ejecutados por Estados Unidos y Arabia Saudí contra posiciones de grupos armados afines a Irán en territorio iraquí, y aseguró que esa reacción podría alcanzar intereses estadounidenses en Arabia Saudí.

En un comunicado, la agrupación sostuvo que su respuesta contra Estados Unidos es “inevitable” y señaló que podría dirigirse contra sus “agentes en Arabia Saudí” cuando las circunstancias lo permitan. Asimismo, condenó los ataques aéreos y afirmó que estos dejaron víctimas entre un grupo de peregrinos.

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La Resistencia Islámica en Irak es una red de importantes milicias iraquíes proiraníes -entre ellas Kataib Hizbulá, Asaib Ahl al Haq y Harakat al Nujaba- creada en octubre de 2023 tras el estallido de la guerra en Gaza y ha atacado numerosos objetivos estadounidenses en Oriente Medio en favor de Irán y del movimiento palestino Hamás.

Sin embargo, estas milicias también forman parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una amalgama de grupos armados integrados en el Ejército de Irak que contiene algunas facciones que actúan al margen de las Fuerzas Armadas pese a los intentos del Gobierno iraquí de controlar sus acciones.

La Resistencia Islámica en Irak también ha sido acusada de lanzar ataques desde suelo iraquí contra diferentes países del golfo Pérsico durante la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, país que a su vez ha efectuado bombardeos de represalia contra los aliados árabes de Washington.

La Resistencia Islámica en Irak aseguró que responderá a los bombardeos de EE.UU. y Arabia Saudí contra posiciones de milicias proiraníes. Foto: EFE.

Bombardeos saudíes y estadounidenses

De hecho, los bombardeos saudíes y estadounidenses de este miércoles tuvieron como objetivo posiciones de las FMP en Irak y se saldaron con un balance inicial de 20 muertos, según la agrupación, después de que Arabia Saudí denunciara el lunes que “milicias terroristas” lanzaron drones desde territorio iraquí contra su infraestructura energética.

La Resistencia Islámica en Irak, sin embargo, desmintió entonces que sus facciones atacaran Arabia Saudí y este miércoles también reafirmaron su “categórico rechazo” a las acusaciones de Riad.

“Incluso si admitiéramos la validez de su afirmación, de que el ataque a sus instalaciones petroleras se originó en Irak, ¿es concebible que un intento (fallido) de atacar un yacimiento petrolífero resulte en la muerte y heridas de decenas de personas inocentes?”, se cuestionó la alianza proiraní.

La escalada ocurre mientras las Fuerzas de Movilización Popular afrontan un proceso de desarme impulsado por el Gobierno iraquí, en medio de la presión de Estados Unidos, que ha catalogado como organizaciones terroristas a algunas de las milicias que integran esa estructura.

Con información de EFE.