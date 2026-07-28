Buques de carga anclados cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan. (Foto de AFPTV / AFP).
Buques de carga anclados cerca del Estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos en Khor Fakkan. (Foto de AFPTV / AFP).
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Redacción Gestión
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Irán advirtió este martes que impedirá el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de cualquier empresa o país que reciba fondos procedentes de sus activos congelados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, propusiera utilizar ese dinero para indemnizar a embarcaciones afectadas durante el conflicto.

, afirmó el portavoz del Cuartel General Central Jatam Al Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

El portavoz militar cargó duramente contra Trump por la propuesta de indemnizar a las embarcaciones que han sufrido daños durante la guerra con los fondos congelados de Irán, y denunció los “actos de agresión” de Estados Unidos y sus “continuos esfuerzos por desestabilizar la región”.

“Advertimos al presidente criminal de Estados Unidos sobre las consecuencias de esta medida ilegal”, sostuvo Zolfagari.

Buques anclados en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak, Irán. (Foto: Majid Saeedi/Getty)
Buques anclados en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak, Irán. (Foto: Majid Saeedi/Getty)

Activos iraníes congelados

El jueves pasado, Trump dijo que Estados Unidos usará los activos iraníes congelados para pagar los barcos y cargamentos dañados en los ataques en el Golfo y sus alrededores, unas declaraciones que Teherán calificó de «precedente incendiario».

Teherán insiste en que los barcos solo podrán atravesar el estrecho utilizando la ruta especificada por las autoridades iraníes.

Washington respondió a las acciones iraníes en Ormuz con 13 días consecutivos de bombardeos contra la República Islámica, tras dar por terminado el memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio para poner fin a la guerra.

Aunque los ataques cruzados han cesado desde el viernes, la navegación por el estrecho de Ormuz continúa restringida debido al bloqueo impuesto por Irán desde el 12 de julio. En respuesta, Estados Unidos restableció dos días después el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.

Con información de EFE

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