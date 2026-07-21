Buques anclados en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak, Irán.
Buques anclados en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak, Irán.
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Agencia Bloomberg
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Una importante naviera busca convencer a sus tripulaciones de navegar por el estrecho de Ormuz ofreciéndoles seis meses de salario adicional si aceptan cruzar ese estratégico canal petrolero.

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