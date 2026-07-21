Sinokor Group, el mayor dueño de superpetroleros del mundo, distribuyó esa oferta entre sus tripulantes para un viaje de ida y vuelta destinado a cargar petróleo en Arabia Saudita o Irak y descargarlo en el golfo de Omán. Según un documento distribuido a fines de la semana pasada al que tuvo acceso Bloomberg, la empresa ofreció seis meses de salario adicional a quienes completen ese recorrido, que estima demorará alrededor de un mes en total.

Al menos 59 buques comerciales han sido atacados en el Golfo Pérsico y sus alrededores desde que comenzó la guerra a fines de febrero, y 17 marinos han perdido la vida, según la agencia marítima de la ONU.

Las ofertas —realizadas antes de los nuevos ataques del lunes contra buques mercantes— ponen de relieve el dilema de navegar por esa vía marítima: los marinos deben elegir entre renunciar a una importante recompensa económica o arriesgar sus propias vidas.

La persona mejor remunerada en la mayoría de los buques es el capitán, quien tiene la última palabra sobre las decisiones de navegación. Según ejecutivos de dos compañías navieras, en los petroleros puede ganar hasta US$ 15,000 al mes.

Un marinero de menor rango puede ganar alrededor de US$ 1,500 al mes en condiciones normales, según un ejecutivo de una naviera. Tiene derecho a solicitar abandonar el buque y ser reemplazado si no desea navegar hacia la zona de peligro.

Riesgo personal

Los propietarios de buques pueden obtener ingresos de millones de dólares por realizar un viaje de ida y vuelta a través de Ormuz, mientras que las aseguradoras cobran actualmente primas muy elevadas por cubrir el tránsito por esa ruta. Sin embargo, son las tripulaciones las que asumen el mayor riesgo personal, y algunos marinos siguen rechazando las recompensas adicionales.

La disposición de los marinos a realizar estos viajes volvió a ser objeto de atención después de que al menos dos murieran en ataques la semana pasada y otra embarcación fuera abandonada el lunes. Las ofertas se realizaron después de esas muertes.

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“Algunas empresas les están ofreciendo bonos enormes”, afirmó el capitán Pradeep Chawla , presidente de GlobalMET, una organización que trabaja con la Organización Marítima Internacional para promover la capacitación y educación de los marinos, sin referirse específicamente a la oferta de Sinokor. “Hemos escuchado casos de un gran número de tripulantes que desembarcan, pero las empresas logran encontrar personas dispuestas a ir”.

Sinokor se ha convertido en un actor clave en el transporte de petróleo de Medio Oriente tras reunir la mayor flota de superpetroleros del mundo con el respaldo de MSC Mediterranean Shipping Co. La compañía ha desempeñado un papel fundamental para que los productores de la región exporten su crudo, especialmente Emiratos Árabes Unidos, pero también Arabia Saudita e Irak.

La empresa no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario habitual de oficina.

Las ofertas salariales por cruzar Ormuz varían. Dos personas involucradas en la contratación de tripulaciones para buques que transitan esa vía dijeron que, en general, los pagos son inferiores a los ofrecidos por Sinokor, aunque las bonificaciones siguen siendo significativas. Una de ellas señaló que algunas navieras añaden hasta 60 días de salario a un contrato de 30 días.

En términos generales, la compensación por estos viajes ha aumentado desde que los ataques contra el transporte marítimo comenzaron a ralentizar el tráfico por Ormuz a principios de la semana pasada. Los salarios también subieron durante la primera etapa de la guerra con Irán, cuando los buques eran atacados regularmente dentro del Golfo Pérsico.

El tráfico visible a través del estrecho ha disminuido en los últimos días, aunque persiste la incertidumbre sobre cuántos buques siguen cruzándolo con los sistemas de localización por satélite apagados.