La cadena peruana de supermercados saludables Flora & Fauna continúa su expansión en Lima con la apertura de su tienda número 14, en línea con su propósito de seguir ampliando la cobertura de su propuesta de alimentación saludable. En sus proyecciones, la empresa espera que esta nueva locación sume alrededor de 8% al crecimiento de la marca.

El nuevo punto del retailer se ubica en Magdalena, en un local de aproximadamente 250 metros cuadrados (m2), que representó una inversión cercana a US$ 500,000. La cadena espera recibir alrededor de 600 clientes al día, considerando que en esta zona la marca aún no tenía presencia.

“Nuestro objetivo es que una alimentación saludable deje de ser una opción difícil de encontrar y esté cada vez más cerca de las personas. Por eso estamos creciendo, pero de manera responsable, asegurándonos de que cada nueva tienda pueda replicar la experiencia y los estándares que nuestros clientes esperan de Flora & Fauna”, señaló Erasmo Wong Seoane, CEO de Flora & Fauna.

Flora & Fauna tiene una variada propuesta de alimentos saludables. (Foto: @photo.gec).

Entre lo que resta del 2026 y el 2027, la compañía espera continuar la apertura de seis nuevas tiendas. De esa manera, espera alcanzar alrededor de 20 locales el próximo año.

La expansión replica el modelo de negocio con base a estándares de curaduría, experiencia y coherencia, que a su vez estén en línea con una evolución en los hábitos de compra: mientras un grupo de consumidores ya incorpora alimentos saludables como parte de su rutina, otro busca mejorar progresivamente su alimentación y adoptar un estilo de vida más saludable, reportó Business Empresarial.

Nuevas categorías de Flora & Fauna

En paralelo a su expansión física, Flora & Fauna viene ampliando su portafolio en categorías vinculadas con nuevas necesidades de sus clientes. Entre ellas, destacan nutrición deportiva, salud digestiva y microbiota, suplementos especializados y alimentos funcionales, segmentos en los que identifica un creciente interés.

Además, la cadena ha presentado su propuesta para mascotas, con alimentos libres de aditivos, y ha ampliando la oferta de jamones y embutidos sin preservantes.

De momento, la propuesta de Flora & Fauna reúne alimentos saludables y orgánicos, productos naturales, medicina natural y categorías especializadas.