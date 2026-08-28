Para una calificación del 0 al 20, en promedio, la nota de los peruanos sería de 09 en conocimiento financiero, es decir, estarían jalados, según Ipsos Perú.

Asimismo, se preguntó sobre el historial crediticio, y se obtuvo que solo la mitad de los encuestados comprendía completamente para qué sirve.

“Como usuarios, hay conceptos que no entendemos o a los que no prestamos atención. Y, por otro lado, existe un sistema financiero que debería recordarnos (esos conocimientos financieros) en un lenguaje distinto. Hay un problema que no es solo de educación financiera, sino que (los peruanos) estamos desinformados y hay oportunidad de corregir eso”, expresó Javier Álvarez, trend senior de Ipsos Perú.

El historial crediticio es un registro que tienen las entidades financieras sobre el comportamiento de pago de una persona.

Ello contrasta con el 63% de los encuestados que dijo sentirse capaz de tomar, por su cuenta, buenas decisiones financieras sobre sus ingresos y gastos.

Si nos limitamos al nivel socioeconómico A y B, la puntuación es de 11 sobre 20, es decir, no están jalados. En tanto, para el nivel C, la calificación es de 10.1 lo que quiere decir que no logran pasar la prueba.

La brecha es igual de marcada entre bancarizados (9.9) y no bancarizados (6.1), así como entre urbano (9.7) y rural (6.3).

El conocimiento financiero no es uniforme: inflación y riesgo son conceptos más reconocidos, pero la diversificación sigue siendo una brecha para decisiones de ahorro e inversión más sofisticadas, concluye el informe.

El conocimiento financiero no es uniforme entre los peruanos. (Foto: Andina)