Una grupo representativo de peruanos fue evaluado por Ipsos Perú en educación financiera con varias preguntas, por ejemplo, para determinar si la persona es capaz de estimar cuánto ganará de intereses su dinero en una cuenta bancaria al final de un periodo de cinco años, ¿a qué conclusión se llegó?
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