Un análisis de Renta4 Research identifica mayor atractivo en tres bonos con vencimientos entre 2035 y 2039: el SB35, SB37 y SB39.

El interés de estos instrumentos aumentó desde finales de junio, especialmente en los bonos cercanos al plazo de diez años. Este movimiento estuvo relacionado, en parte, con las expectativas del mercado ante una próxima emisión de deuda soberana en ese segmento.

Para Renta 4, el ajuste hizo que algunos bonos existentes pasaran a ofrecer un rendimiento más atractivo.

En concreto, el SB35 ofrece un rendimiento cercano a 6.11% anual, mientras que el SB37 llega a 6.56% y el SB39 a 6.73%, según el reporte de la firma. Esto significa que, de mantenerse las condiciones actuales y dejando de lado otros factores que afectan el precio del bono, un inversionista tendría como referencia esos rendimientos por cada año que mantenga la inversión.

Por ejemplo, S/10,000 invertidos en un bono con un rendimiento de 6.11% representarían alrededor de S/611 de rendimiento anual, mientras que con una tasa de 6.73% serían unos S/673 al año.

Sin embargo, estos cálculos son referenciales, el resultado efectivo depende del precio al que se compre el bono, del momento de venta y de las condiciones del mercado.

Renta4 considera que estos tres títulos presentan actualmente una relación favorable entre el rendimiento que ofrecen y el riesgo asociado al plazo de la inversión.

¿Por qué el mercado los considera atractivos?

La apuesta de Renta4 parte también de una percepción relativamente favorable sobre la economía peruana. La firma destaca la mejora de las perspectivas políticas, los precios internacionales de los metales, la estabilidad del sol, el crecimiento económico y una inflación que todavía se mantiene moderada frente a otros países de la región.

Además, estima que el déficit fiscal podría reducirse a entre 2.1% y 2.2% del PBI durante 2026. A ello se suma un nivel de Reservas Internacionales Netas cercano a US$100.000 millones, equivalente a alrededor de 27%-30% del PBI.

Estos factores, según Renta4, podrían contribuir a reducir gradualmente el riesgo que los inversionistas perciben al prestar dinero al Estado peruano.

Pero el escenario no está libre de riesgos. La firma advierte que el incremento de los precios internacionales del petróleo y la urea podría mantener la inflación por encima del rango meta del Banco Central de Reserva.

El Enfen pronostica un intenso El Niño Costero hasta abril del 2027. (Foto: Andina)

Su escenario base contempla una inflación de 3.6% al cierre de 2026, aunque en un escenario más adverso podría llegar a 3.9%. También considera el posible impacto de un fenómeno de El Niño durante 2026-2027.

Una inflación más elevada podría reducir el espacio para que el Banco Central siga bajando su tasa de referencia y, con ello, mantener altos los rendimientos de los bonos de mayor plazo. Por esta razón, Renta 4 considera que no necesariamente conviene buscar los bonos con vencimientos más largos, el rendimiento adicional que ofrecen no compensaría suficientemente el mayor riesgo asociado a las variaciones de sus precios.

Así, dentro de la deuda peruana, el tramo entre el SB35 y el SB39 es actualmente el que concentra el mayor interés de Renta 4. La recomendación, no obstante, corresponde al análisis de la firma y no constituye una recomendación personalizada de inversión; el resultado para cada inversionista dependerá del precio de compra, plazo, venta y perfil de riesgo.