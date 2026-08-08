La apuesta de Renta4 parte también de una percepción relativamente favorable sobre la economía peruana. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)
La apuesta de Renta4 parte también de una percepción relativamente favorable sobre la economía peruana. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los bonos soberanos peruanos, es decir, los títulos de deuda que emite el Gobierno para financiarse, están ofreciendo rendimientos más altos y podrían representar una oportunidad para los inversionistas.

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