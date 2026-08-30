Tal como adelantara Gestión, ahora las obras públicas deberán ejecutarse usando una herramienta tecnológica para planificar, diseñar, construir y administrar proyectos estatales bajo la metodología Building Information Modeling (BIM).

Como se recuerda, si bien el instrumento se impulsó desde el 2017 con el contrato Gobierno a Gobierno (G2G) que se suscribió con el Reino Unido para la realización de los Juegos Panamericanos 2019, recién se convirtió en política de Estado en los años siguientes, con el Plan BIM, y busca evitar más paralizaciones de obras públicas.

Este domingo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que puso en vigencia la obligatoriedad de aplicar la metodología BIM en las inversiones del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales correspondientes a 14 tipologías de proyectos priorizadas, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).

información técnica integrada

La medida -refirió el sector- constituye un nuevo paso en la modernización de la inversión pública, al permitir una gestión más integrada de la información técnica de los proyectos durante su ciclo de vida.

Actualmente, el Perú transita hacia una fase que hará obligatoria la aplicación del BIM en catorce tipos de proyectos de infraestructura. (Gráfico realizado con NotebookLM)

De esta manera -afirmó el ministerio- BIM contribuye a identificar tempranamente inconsistencias, gestionar riesgos y fortalecer la trazabilidad de las decisiones, con el objetivo de mejorar la planificación y ejecución de las inversiones.

En ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, señaló que la incorporación obligatoria de BIM busca mejorar la calidad de la inversión pública y el uso de los recursos del Estado.

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“La inversión pública debe ser cada vez más eficiente y predecible. BIM permite integrar la información del proyecto, anticipar problemas y tomar decisiones con mejor sustento técnico. Esto es especialmente importante cuando hablamos de infraestructura que se financia con recursos de todos los peruanos”, afirmó el titular del MEF.

14 tipologías de proyectos

La obligatoriedad de la incorporación del BIM -según el MEF- comprende inversiones de 14 tipologías de proyectos de diversos sectores, como los siguientes:

Infraestructura de riego

Red de internet fijo

Infraestructura cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes

Educación superior universitaria

Gestión institucional en educación superior universitaria

Comisarías

Defensas ribereñas

Infraestructura de protección de quebradas

Desembarcadero pesquero artesanal

Centros de promoción de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica

Establecimientos de salud hospitalarios

Carreteras departamentales

Carreteras nacionales

Sistemas integrados de transporte

Aplicación según fases de proyectos

La aplicación de BIM -explicó el ministerio- dependerá de la fase en la que se encuentre cada inversión. Para los proyectos que estén a nivel de idea, será obligatoria en las fases de formulación y evaluación y de ejecución.

En aquellos que ya se encuentren en formulación y evaluación, se aplicará en la fase de ejecución a partir del expediente técnico o documento equivalente.

Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explica alcances de aplicación del sistema BIM

En el caso de infraestructura de riego, comisarías y carreteras departamentales, se contempla una aplicación diferenciada para las inversiones que ya se encontraban en formulación y evaluación al momento de entrar en vigencia la obligatoriedad.

Esta disposición -anotó el MEF- permite una incorporación gradual de BIM y el fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para su aplicación. Las nuevas inversiones de estas tipologías que se formulen desde el nivel de idea sí deberán incorporar BIM desde las fases de Formulación y Evaluación y de Ejecución.

Inversión con mejor información

La metodología BIM -remarcó el sector- permite gestionar de manera articulada la información técnica de las distintas especialidades de un proyecto, lo que contribuye a reducir inconsistencias en los expedientes técnicos y mejorar la gestión de riesgos.

De esta forma, las entidades cuentan con mejores herramientas para tomar decisiones durante las diferentes etapas de una inversión. El ministro Elmer Cuba destacó que la implementación de BIM debe traducirse en mejores resultados para los ciudadanos.

“No se trata solamente de incorporar una nueva tecnología, sino de mejorar la forma en que el Estado invierte. Una mejor planificación y una información de calidad permiten reducir incertidumbres y gestionar mejor los riesgos. El objetivo final es que la infraestructura pública llegue a los ciudadanos con mayor calidad, en los plazos previstos y con un mejor uso de los recursos públicos”, indicó.

Deberán fortalecer capacidades

Las entidades y empresas públicas comprendidas en el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) deberán contar con su Plan de Implementación de BIM y realizar las adecuaciones internas necesarias para gestionar la información de los proyectos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MEF.

La obligatoriedad de BIM se enmarca en la Medida de Política 1.1 “Plan BIM Perú” del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030, cuyo horizonte contempla que los proyectos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales sean desarrollados progresivamente bajo esta metodología.

MEF busca mejorar la planificación y ejecución de obras públicas. Foto: MEF

El ministro Cuba agregó que la adopción de BIM forma parte de una transformación progresiva de la gestión de la inversión pública.

“El verdadero cambio está en que las entidades desarrollen capacidades, adopten procesos adecuados y utilicen la información para gestionar mejor sus inversiones. Queremos una inversión pública más moderna, con criterios técnicos y herramientas que permitan generar mayor valor por cada sol destinado a infraestructura”, señaló Cuba.

La entrada en vigencia de esta obligatoriedad establece un nuevo estándar para la gestión de determinadas inversiones públicas. Su aplicación permitirá al Estado planificar mejor, anticipar problemas y tomar decisiones con información más completa, contribuyendo a que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura de mayor calidad y utilidad para los ciudadanos, refirió el MEF.