MEF. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que la ley aprobada por el Congreso anterior, que establece una pensión de S/ 3,500 para los maestros jubilados y cesantes es ilegal y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

afirmó. El funcionario explicó que, desde la posición del Poder Ejecutivo, el Congreso no puede tener iniciativa de gasto, pues corresponde al Gobierno manejar el gasto público.

“De todas maneras, lo que es ilegal es que los congresos tengan una iniciativa de gasto. Lo normal en los países capitalistas y en el mercado es que el Ejecutivo maneja el gasto. Y acá se ha violado la Constitución”, sostuvo en Cuarto Poder.

Asimismo, Cuba manifestó que, para el Gobierno, la norma es ilegal e interpondrá las acciones correspondientes para evitar su cumplimiento. “Vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal”, dijo.

, afirmó.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas del Perú. (Foto: Difusión)
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas del Perú. (Foto: Difusión)

Asimismo, consideró que la medida genera un trato desigual respecto de otros trabajadores del sector público. “Es injusto con el esfuerzo pensionario y los demás colegas del sector público”, señaló.

En otro momento, el Elmer Cuba comentó que se están evaluando acciones para impedir la aplicación de la norma.

Finalmente, remarcó que la posición del MEF responde a criterios constitucionales y fiscales.

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