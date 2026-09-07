¿Cómo gastan su presupuesto los municipios "más ricos" del Perú? (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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El titular del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció a mediados de agosto una reforma en la distribución del canon minero destinada a asegurar que los recursos lleguen de manera directa a las comunidades que rodean los proyectos extractivos en el Perú.

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