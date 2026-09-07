Cabe recordar que en el plan de gobierno de Fuerza Popular ya se hacía referencia que hasta el 40% del canon que proviene de la minería sería directamente redistribuido a la población de la zona de extracción, con control comunitario.

Para dimensionar la importancia de este indicador, la data del Minem muestra que este año, con información revisada al 5 de agosto, ya se transfirió S/ 9,564.1 millones por canon minero, cifra que supera en gran manera a lo registrado en todo el 2025 (S/ 6,992.6 millones) y los años previos. Los precios de los metales han sido un factor de sostén para estos resultados.

Canon minero. Fuente: Minem

Con todo esto en mente, Gestión revisó cómo va la inversión pública de estos recursos en las obras que necesita la población. Para ello, esta vez se puso bajo la lupa a las 24 municipalidades que tienen asignados más de S/ 100 millones cada una con presupuestos provenientes del llamado “rubro 18”: canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, según la data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Vale decir que, aunque el rubro 18 no solo incluye exclusivamente al canon minero, al considerarse solo los 24 distritos y provincias “más ricos” de los más de 1,800 municipios que existen en el país, la mayoría sí responde a la dinámica minera y sus transferencias.

La data del Minem muestra que este año, con información revisada al 5 de agosto, ya se transfirió S/ 9,564.1 millones por canon minero. Foto: Andina

Ejecución de los distritos “más ricos”

Tomando en cuenta que restan menos de 4 meses para culminar el año, solo 9 municipalidades de las 24 han ejecutado para sus proyectos la mitad o más de los recursos obtenidos del canon, sobrecanon y regalías:

Ilabaya (Tacna) Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (Tacna) Yarabamba (Arequipa) Megantoni (Cusco) Nuevo Chimbote (Áncash) Pichari (Cusco) Espinar (Cusco) Marcona (Ica) San Antonio (Moquegua)

Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión

En contraparte, aunque son 15 las que están por debajo del 50% de avance, hay 5 municipalidades que ni siquiera alcanzan el 30% hasta ahora: Cajamarca (Cajamarca), San Marcos (Áncash), Cerro Colorado (Arequipa), Morococha (Junín) y Coyllurqui (Apurímac).

“Siempre se espera que en los últimos años de las gestiones subnacionales haya un comportamiento más favorable de la inversión [...], pero con comportamientos heterogéneos. Vemos que, por ejemplo, a Megantoni y Marcona superando el 50%, mientras que, a San Marcos, la ‘más rica’ del grupo, por debajo del 30% de avance. De hecho, en el caso de San Marcos, ya se ha vuelto recurrente registrar un avance que alcanza entre el 30% y 40%”, recordó Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Canon minero. Fuente: MEF

San Marcos: un distrito bajo análisis

Aquí vale la pena hacer zoom sobre la Municipalidad distrital de San Marcos, en Áncash, zona donde se ubica Antamina. Para este año, al 04 de agosto, el municipio tiene para sus obras más de S/ 986 millones provenientes del rubro 18. Sin embargo, hasta la fecha, solo ha invertido el 28.7%.

Esto significa que tiene el reto de devengar S/ 703.5 millones hasta diciembre si quisiera ejecutar la totalidad de lo asignado.

Vale resaltar que el monto por canon, sobrecanon y regalías que tiene San Marcos a la fecha, si cierra así el 2026, sería similar al que registró en 2025: S/ 961.7 millones. Esto es importante porque los altos precios de los minerales han llevado a que las transferencias se acerquen a los S/ 1,000 millones por dos años seguidos para esta zona.

Sin embargo, como ya han reconocido distintos analistas, el crecimiento exponencial de estos recursos para una municipalidad que no necesariamente tiene las capacidades, presiona negativamente su ritmo de ejecución y termina “sobrando” dinero que pasa automáticamente a formar parte de los saldos de balance de la entidad para el siguiente año.

“El contexto actual, con un incremento en los precios de los commodities, va a permitir que los gobiernos regionales y municipales sean beneficiados con más transferencias en el futuro. Pero, genera una alerta. Tomando nuevamente el caso de San Marcos, que se podría extrapolar [a otros distritos], es la municipalidad con mayores recursos de canon, pero con una ejecución limitada, lo que muestra que las cantidades de recursos que manejan exceden las capacidades de gestión con la que cuentan para ejecutar proyectos de inversión”, explicó Cubas.

A su consideración, se podría considerar otras opciones para que San Marcos pueda invertir realmente estos recursos: “Evaluar algunos convenios entre entidades, municipalidad con gobierno regional, con sectores del Gobierno nacional, y que sea financiado con recursos del canon que el distrito no ha ejecutado. También se usa el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que debería seguir repotenciándose”.

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Para tener ejemplos tangibles, se puede revisar los proyectos. San Marcos tiene asignado S/ 28.1 millones del rubro 18 para, por ejemplo, la creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Huaripampa Central, Huaripampa alto, Huaripampa bajo.

De este monto, simplemente no han ejecutado nada (S/ 0). De hecho, hay un aviso en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF por este proyecto: “La falta de avance de la ejecución física por 3 o más meses consecutivos genera el riesgo de incumplimiento de las metas y objetivos de inversión”.

La municipalidad también tiene asignado S/ 24.1 millones para el mejoramiento de los servicios funerarios y de sepultura del cementerio municipal. Y, aquí, “se repite el plato”: el avance es de 0%, es decir, no se ha ejecutado un solo sol hasta la fecha.

“El contexto actual, con un incremento en los precios de los commodities, va a permitir que los gobiernos regionales y municipales sean beneficiados con más transferencias en el futuro [...]", refiere Álvaro Cubas del CPC. FOTO: LINO CHIPANA/EL COMERCIO

Hay 150 conflictos activos y 41 latentes en el país

Aunque no es la única respuesta o acción, otorgarle a la población la infraestructura necesaria y de calidad, sobre todo en sectores como salud y educación, tiene un impacto positivo en su desarrollo y en reducir la conflictividad social.

Hay que recordar que a julio se registraron 191 conflictos sociales, según información de la Defensoría del Pueblo. El grueso está vinculado a temas socioambientales (94).

En detalle, hay 150 conflictos activos y 41 latentes. Si tomamos solo el grupo de activos y los analizamos por “fases”, 23 están en fase temprana, 18 en escalamiento, 21 en desescalamiento y 88 en etapa de diálogo.

Entre las regiones que tienen más conflictos activos se encuentran Loreto (15), Puno (19), Áncash (12), Piura (14), Cusco (11), Apurímac (11) y Junín (10).