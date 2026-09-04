El ministro Shinno busca exponer ante la Comisión de Energía y Minas los objetivos de su cartera, en un contexto marcado por el vencimiento del Reinfo y los cambios que plantea el Gobierno. Foto: Gobierno.
El ministro Shinno busca exponer ante la Comisión de Energía y Minas los objetivos de su cartera, en un contexto marcado por el vencimiento del Reinfo y los cambios que plantea el Gobierno. Foto: Gobierno.
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Redacción Gestión
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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno pidió formalmente presentarse ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados el próximo martes 15 de setiembre, con el objetivo de exponer la política general y los principales lineamientos de su sector.

Oficio de Guillermo Shinno
Oficio de Guillermo Shinno

En el documento, el titular del Minem señaló la importancia de generar un espacio de articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para dar a conocer los objetivos de la actual gestión respecto de los principales asuntos bajo responsabilidad de su cartera.

Shinno pidió a la comisión evaluar la viabilidad de incorporar su participación en la agenda de la sesión propuesta y comunicar la decisión correspondiente para coordinar los detalles de la presentación. Por ello, la fecha del 15 de setiembre aún está sujeta a la aprobación del grupo parlamentario.

Solicitud coincide con cambios al Reinfo y la propuesta de Ley MAPE

El pedido de Shinno se produce en medio de los cambios que el Ejecutivo evalúa para el proceso de formalización minera.

El ministro sostuvo que los mineros que actualmente se encuentran en proceso de formalización no lograrían culminar sus trámites antes de esa fecha, por lo que el Ejecutivo evalúa mecanismos que les permitan continuar con el proceso bajo un esquema más simplificado.

En paralelo, el Minem trabaja en una propuesta de Ley MAPE que plantea modificar el actual proceso de formalización para la pequeña minería y minería artesanal. Shinno indicó que el Ejecutivo prevé presentar esta iniciativa en noviembre.

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