La medida se aplicaría en entidades públicas con exceso de personal. Imagen referencial: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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En el marco del pedido de facultades legislativas enviado por el Gobierno al Congreso de la República, se contemplan medidas en materia de modernización del Estado. Una de las medidas solicitadas busca establecer incentivos económicos para que trabajadores del Estado acepten su desvinculación de forma voluntaria.

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