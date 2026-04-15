La BBC anunció este miércoles que suprimirá entre 1,800 y 2,000 puestos de trabajo en los próximos dos años, equivalente a cerca del 10 % de sus efectivos, para reducir costos, en la mayor ola de despidos en el grupo audiovisual en 15 años.

La cadena había adelantado en febrero su intención de reducir sus costos en un 10%, sin revelar su impacto en la institución británica, que atraviesa un período complicado tras la dimisión de su director general y la demanda por difamación de Donald Trump, tras la difusión de un montaje engañoso sobre el mandatario estadounidense.

“Necesitamos ahorrar 500 millones de libras [unos US$ 650 millones] adicionales de nuestros costos operativos anuales totales de 5,000 millones de libras [unos US$ 6,500 millones] en los próximos dos años, con la mayor parte de estos nuevos ahorros previstos para 2027/28”, anunció la cadena en un comunicado.

“Inevitablemente, estos planes también implicarán una reducción del número de empleos en la BBC. Prevemos que el número total de puestos de trabajo se reducirá en entre 1,800 y 2,000”, añadió el grupo.

Estos recortes de puestos se anuncian poco antes de la llegada del nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, antiguo directivo de Google, quien asumirá sus funciones el 18 de mayo.

La BBC anunció el pasado 12 de febrero que quería reducir sus costos en un 10 % como respuesta a “importantes presiones financieras”.

Las dificultades de la reconocida cadena británica se han agravado debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.

“Como saben, la BBC se enfrenta a importantes presiones financieras, a las que debemos responder con rapidez. En pocas palabras, la brecha entre nuestros costes y nuestros ingresos está aumentando”, señaló este miércoles la cadena en su comunicado.

“La inflación en la producción sigue siendo muy alta, nuestros ingresos por el canon y comerciales están bajo presión y la economía mundial sigue siendo inestable”, añadió.

Suscripciones anuales

La BBC depende en gran medida de las suscripciones anuales, que es actualmente de 174.50 libras esterlinas.

La emisora recaudó 3,800 millones de libras (unos US$ 4,900 millones) de más de 23 millones de suscripciones entre 2024 y 2025, pero 3.6 millones de hogares declararon no necesitarlas, según un informe reciente de una comisión parlamentaria.

Durante el mismo periodo, se perdieron más de 1.100 millones de libras (unos US$ 1,400 millones) en ingresos.

La BBC también lidia con los cambios en el consumo de medios, como el streaming y los servicios a demanda.

Los recortes se producen en un contexto de polémicas por un caso vinculado al presidente estadounidense.

Trump acusa a la BBC de haber difundido un montaje engañoso de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, en el que parece incitar explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio en Washington. Presentó una demanda por difamación en Florida y reclamó US$ 10,000 millones a la BBC.

Un juez fijó la fecha del proceso para febrero de 2027.

El caso provocó la dimisión de su director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.