Pagar el sueldo en efectivo puede salir caro: los riesgos para trabajadores y empresas. (Fuente: Gobierno del Perú)
Pagar el sueldo en efectivo puede salir caro: los riesgos para trabajadores y empresas. (Fuente: Gobierno del Perú)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Recibir el sueldo mediante un depósito bancario es una práctica común, pero el pago en efectivo todavía es posible. Sin embargo, que una empresa pueda entregar la remuneración directamente “a la mano” del trabajador no significa que pueda hacerlo sin límites. La legislación establece montos a partir de los cuales deben utilizarse medios de pago, y no cumplir con esta exigencia puede generar consecuencias tributarias.

TE PUEDE INTERESAR

Dos trabajos al mismo tiempo: ¿cuándo puede una empresa prohibirlo y sancionarte?
Pago en efectivo: ¿negocios pueden rechazar tus billetes y exigirte tarjeta?
¿El Estado puede usar contratos temporales por “mayor actividad”? Esto dice la Corte Suprema

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.