El Gobierno y el Congreso plantean dar marcha atrás a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

Por un lado, el Poder Ejecutivo incluyó en su pedido de facultades legislativas una propuesta para derogar la Ley N.° 32645, que creó dicha institución. Por otro, la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo.

La propuesta del Ejecutivo fue incorporada por el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, en el pedido de facultades legislativas presentado al Congreso de la República.

De aprobarse la delegación, el Poder Ejecutivo podría emitir un decreto legislativo para derogar la Ley N.° 32645 y establecer las medidas necesarias para ordenar el cierre de la comisión organizadora encargada de implementar el Colegio Profesional de Artistas del Perú, así como el cierre de sus actividades y de la documentación generada.

El sustento de la propuesta señala que la Constitución Política del Perú no establece la creación obligatoria de un colegio profesional para cada actividad, sino que su existencia debe responder a una necesidad pública que la justifique.

Asimismo, el Ejecutivo toma en cuenta el criterio del Tribunal Constitucional, según el cual la creación de estas instituciones debe responder a las características y necesidades de cada actividad profesional.

Ministro de Cultura incorporó derogación de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú en pedido de facultades al Congreso. Foto: Gobierno

La propuesta en el Congreso

En paralelo, la diputada Catherin Palomino presentó un proyecto de ley para derogar la misma norma. Su iniciativa sostiene que la Ley N.° 32645 afecta la libertad de creación artística, la libertad de trabajo, la identidad cultural y la protección de los conocimientos y manifestaciones culturales del Perú.

La propuesta busca garantizar el ejercicio de la creación intelectual y artística y la libertad de expresión, independientemente de que la persona cuente con formación universitaria, técnica, autodidacta, tradicional, comunitaria o familiar.

Según el proyecto, de esta manera se evitaría que los requisitos de formación académica formal se conviertan en una barrera burocrática para la práctica artística.

¿Qué pasaría con los costos?

El proyecto presentado en el Congreso sostiene que la derogación de la norma no demandaría recursos adicionales del Tesoro Público ni generaría gastos para el Estado, debido a que no requeriría crear una nueva entidad, órgano o estructura administrativa.

Por el contrario, señala que eliminar la Ley N.° 32645 permitiría evitar los costos administrativos, institucionales y presupuestales asociados con la implementación del Colegio Profesional de Artistas.

Estos costos comprenderían la organización de su estructura nacional y regional, la conformación de sus órganos directivos y la implementación de los mecanismos administrativos vinculados con su funcionamiento.