La mineralización de cobre en el sector sur de Cangallo se extiende hasta al menos 800 metros de profundidad vertical, según los resultados de las primeras perforaciones de la nueva campaña. (Foto: Archivo)
La mineralización de cobre en el sector sur de Cangallo se extiende hasta al menos 800 metros de profundidad vertical, según los resultados de las primeras perforaciones de la nueva campaña. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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reportó nuevos resultados de exploración en su proyecto de cobre y oro . La compañía señaló que los dos primeros sondajes de su actual campaña ampliaron la mineralización de cobre en la zona sur hasta una profundidad vertical de al menos 800 metros y confirmaron la continuidad de zonas con mayor concentración del metal en el área norte.

El resultado corresponde a las primeras dos perforaciones diamantinas del programa, diseñado precisamente para explorar las zonas ubicadas por debajo de los niveles alcanzados por las perforaciones anteriores. La campaña busca determinar la escala y profundidad del sistema mineralizado de Cangallo y orientar los siguientes trabajos hacia las áreas con mayor presencia de .

Uno de los resultados destacados corresponde al sondaje, realizado en el corredor sur. La perforación registró 348 metros con una ley promedio de 0.23% de cobre y 0.06 gramos por tonelada de oro, desde los 178 metros. Dentro de ese intervalo se identificaron tramos de mayor ley, incluyendo 10 metros con 0.56% de cobre.

El sondaje es relevante para la firma porque la perforación llegó hasta unos 880 metros de profundidad y permitió extender la mineralización de cobre hasta al menos 800 metros en vertical. AusQuest considera que los resultados también entregan indicios de que podría existir una zona con mayor concentración de cobre asociada a la parte central del sistema.

Nuevos resultados en la zona norte

En paralelo, el sondaje, ubicado en el sector norte de Cangallo, encontró mineralización desde los 34.2 metros y registró un intervalo de 355.8 metros con 0.31% de cobre y 0.05 gramos por tonelada de oro. Dentro de este tramo se identificaron varias zonas con mayores leyes, entre ellas 10 metros con 0.73% de cobre.

Una perforación realizada en el sector norte identificó 355,8 metros de mineralización con una ley promedio de 0,31% de cobre, además de varios tramos con mayores concentraciones del metal. (Foto referencial)
Una perforación realizada en el sector norte identificó 355,8 metros de mineralización con una ley promedio de 0,31% de cobre, además de varios tramos con mayores concentraciones del metal. (Foto referencial)

Para AusQuest, este resultado confirma que las zonas con mayores concentraciones de cobre identificadas anteriormente mantienen continuidad lateral. La compañía también observa señales que podrían indicar que esta mineralización se prolonga hacia el sur, por lo que continuará realizando perforaciones para definir su extensión.

La nueva información llega después de que , orientada a explorar sectores que no habían sido evaluados con sus programas anteriores. En ese momento, la empresa señaló que las perforaciones alcanzarían inicialmente más de 800 metros y que podrían superar los 1,000 metros dependiendo de los resultados.

continuará con las perforaciones durante los próximos meses para definir mejor la extensión y profundidad del sistema de cobre y ubicar las zonas de mayor ley. La compañía espera obtener nuevos resultados conforme avance la campaña.

Cangallo permanece en etapa de exploración y aún no cuenta con una estimación formal de recursos minerales. El proyecto está ubicado a unos 25 kilómetros de Chala, y AusQuest tiene el 100% de su propiedad.

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