El Ejecutivo abordó una nueva hoja de ruta que busca destrabar el crecimiento y orientar la gestión pública hacia resultados durante el periodo 2026-2031. Foto: Presidencia.
El Ejecutivo abordó una nueva hoja de ruta que busca destrabar el crecimiento y orientar la gestión pública hacia resultados durante el periodo 2026-2031. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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lideró una nueva sesión ordinaria del Consejo de Ministros, en donde se abordó la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031.

Dicha política pública busca orientar las acciones de la administración hacia la recuperación de la seguridad, el destrabe del crecimiento económico y una mayor orientación de las decisiones públicas hacia resultados.

Durante la reunión, se presentó el informe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre el avance semestral del cumplimiento del y Peligros Asociados 2025-2027, correspondiente al primer semestre de 2026.

El Consejo de Ministros también recibió un informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el estado situacional de las poblaciones vulnerables en el país.

Asimismo, se evaluó un proyecto de ley que busca habilitar el proceso de chatarreo de unidades vehiculares de la Policía Nacional del Perú, como parte de las medidas analizadas por el Ejecutivo.

La sesión incluyó así medidas vinculadas con la hoja de ruta del Gobierno para el periodo 2026-2031, la prevención ante lluvias intensas y la renovación de vehículos de la Policía Nacional.

La Política General de Gobierno 2026-2031 fue uno de los temas abordados en Palacio de Gobierno, junto con medidas ante lluvias intensas y para la Policía Nacional. Foto: Presidencia
La Política General de Gobierno 2026-2031 fue uno de los temas abordados en Palacio de Gobierno, junto con medidas ante lluvias intensas y para la Policía Nacional. Foto: Presidencia

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