La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exigió al Poder Ejecutivo del Perú la convocatoria urgente del Consejo de Estado Regional ante la próxima emergencia por el fenómeno de El Niño, el incremento de la inseguridad ciudadana y, calcularon, el recorte de más de S/ 2,773 millones en el presupuesto de inversiones de las regiones previsto para 2027.

A través de un pronunciamiento difundido este viernes 4 de septiembre, los gobernadores regionales solicitaron a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, disponer la convocatoria inmediata de este espacio para abordar de manera conjunta las medidas de preparación y respuesta frente a estos tres asuntos.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los recursos destinados a inversiones. Según la ANGR, el presupuesto de las regiones para este rubro se reduciría en 18.7% durante 2027, lo que representa S/ 2,773 millones menos.

Vale recordar que el proyecto de presupuesto del próximo año plantea S/ 12,458.4 millones para gasto de capital regional. En contraste, este año, para el arranque del 2026, se asignaron S/ 14,621.7 millones para proyectos a nivel de regiones. La diferencia es de

Regiones advierten paralización de obras por recorte | (Imagen: Andina)

Los gobernadores advirtieron que esta reducción podría ocasionar la paralización de obras estratégicas que actualmente se encuentran en ejecución. Asimismo, señalaron que el ajuste se habría concentrado en los gobiernos regionales y que, en algunos casos, la reducción de los Recursos Ordinarios llegaría hasta el 100%.

En ese sentido, la ANGR pidió que la situación presupuestal sea discutida directamente en el Consejo de Estado Regional. Los gobernadores señalaron que buscan evitar que las próximas autoridades regionales reciban obras paralizadas y que se generen conflictos sociales por la falta de continuidad de los proyectos.

El pronunciamiento también cuestiona la relación que mantienen los ministerios con las regiones. La ANGR sostuvo que varios ministros no atienden a los gobernadores y afirmó que hasta el momento no existe un diálogo horizontal entre el gabinete ministerial y las autoridades regionales.

Por otro lado, los gobiernos regionales destacaron que han alcanzado un promedio histórico superior al 90% de ejecución presupuestal y que han contribuido en materias que no corresponden directamente a sus competencias. Entre ellas mencionaron el financiamiento para la adquisición de patrulleros y equipamiento de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, indicaron que actualmente continúan ejecutando obras y acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño, como apoyo a las labores que corresponden al Gobierno Nacional.

Finalmente, la ANGR pidió al Ejecutivo retomar la coordinación intergubernamental y sostuvo que las políticas de Estado requieren la participación de las autoridades regionales elegidas por la ciudadanía.