Durante la presentación del Ejecutivo del proyecto de presupuesto público 2027 ante el Congreso de la República bicameral, algunos legisladores criticaron ciertas reducciones de recursos para algunas partidas, incluso, acusando de registros de “mínimos históricos”.

En respuesta, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, indicó que la propuesta de presupuesto, que considera un incremento interanual de 3.5% hasta superar los S/ 266,506 millones, presenta un escenario totalmente contrario.

“Nunca en la historia de la república del Perú se ha gastado tanto por persona. Hace cinco años, éramos 33.4 millones de personas y el presupuesto fue de S/ 197,002 millones. Este año, somos 34 millones de personas y el presupuesto es de S/ 266,506 millones. Se pasó de S/ 5,800 de presupuesto por persona a S/ 7,800, son S/ 2,000 más. Donde algunos ven mínimos, la cifra presenta máximos”, remarcó durante la tarde de este jueves 3 de setiembre

Siguiendo esta línea, Cuba señaló que el planteamiento del presupuesto también muestra una intención política según en quién se gasta. Así, mencionó que la principal función de gasto es educación con más de S/ 49,000 millones, lo que agrupa alrededor del 22% de los recursos totales para el próximo año.

En segundo lugar se ubica salud con más de S/ 32,200 millones, equivalente al 14% del presupuesto público propuesto.

“Esta es la vocación del presupuesto. Es ampliamente redistributivo”, comentó.

Presupuesto público 2027. | MEF

¿Gasto corriente o capital?

Cuba también se refirió a la distribución del presupuesto planteado según su destino: corriente o capital, donde los legisladores apuntaron algunas contracciones. El ministro exhortó a ponerse “de acuerdo” respecto a las prioridades que deben tenerse, ya sea mejores condiciones remunerativas en el Estado u obras públicas.

“Todos queremos mayores salarios. Me gustaría aumentarle de manera sustantiva a los policías, militares, médicos, profesionales y todo servidor público en general. De hecho, gran parte del incremento del gasto corriente tiene que ver con salarios. Por otro lado, otros parlamentarios dicen que es alto lo destinado a corriente y le gustaría más de inversión pública. Pero ese mismo gasto corriente es por salarios. Hay que ponerse de acuerdo porque todas las correas salen del mismo cuero, que es el Producto Bruto Interno (PBI) y la recaudación”, comentó.

Por esta razón, Cuba recordó que se ha venido haciendo énfasis en la necesidad de un mayor crecimiento económico y de reducir la evasión tributaria. “Ese es el cuero. Cuando haya más cuero, habrá más correas para todos”, comentó.

Por último, Cuba indicó que en el proyecto de presupuesto se está considerando 11,000 becas nuevas, con lo que podrán otorgarse 5,000 de Beca 18; 4,000 de Beca Permanencia, entre otros. “Se va a tener un récord histórico en becas”, dijo.