La empresa peruana Añawi, exportadora y distribuidora de jengibre orgánico peruano en Estados Unidos, advirtió que las lluvias previstas por Fenómeno El Niño podrían generar dificultades para la producción y el traslado del producto durante la segunda mitad de la campaña peruana. Según su director ejecutivo, Alonso Salcedo del Pozo, el periodo más exigente comenzaría en noviembre y se extendería hasta el cierre de la temporada, en marzo de 2027.

La temporada de jengibre peruano comenzó entre finales de mayo y principios de junio, y actualmente la oferta y los envíos se mantienen estables. Sin embargo, Añawi prevé un cambio en las condiciones climáticas durante los próximos meses, a partir de los pronósticos del Senamhi, su propia evaluación y su experiencia de más de 11 años en el sector.

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Riesgo para producción y logística

El riesgo no estaría limitado a las zonas de cultivo. Añawi explicó que el jengibre orgánico que comercializa debe trasladarse desde la selva, atravesar las zonas altas y llegar hasta la costa antes de llegar al puerto, por lo que cualquier interrupción en ese recorrido puede afectar toda la cadena de suministro.

“Como resultado de las lluvias previstas, impulsadas por Fenómeno El Niño, anticipamos un período exigente tanto para la producción como para la logística”, señaló Salcedo. La empresa recomendó a los compradores que dependen del jengibre peruano considerar este escenario dentro de su planificación para la segunda mitad de la campaña.

En paralelo, la empresa espera que el mercado mejore en las próximas semanas. Actualmente, según Añawi, existe más oferta que demanda, pero la compañía considera que se trata de un comportamiento estacional. La demanda de jengibre aumenta con la llegada de temperaturas más bajas en los principales mercados de destino, lo que podría contribuir a una estabilización de los precios.

A través de su operación en Estados Unidos, Añawi atiende también a compradores que adquieren volúmenes menores a un contenedor completo. (Foto: Archivo)

El jengibre peruano se dirige principalmente a Norteamérica y Europa. Según los registros de exportación peruanos citados por Añawi, Estados Unidos y Canadá concentran actualmente alrededor del 70% del volumen exportado, mientras que Europa representa el 30% restante.

A través de Anawi USA LLC, la empresa también distribuye el producto dentro de Estados Unidos, incluso en volúmenes menores a un contenedor completo. Esto le permite atender a procesadores, mayoristas, fabricantes de jugos, reenvasadores, minoristas y empresas de servicios de alimentación.

Añawi señala que trabaja exclusivamente con jengibre orgánico procesado en sus propias instalaciones de envasado y que cuenta con certificaciones vinculadas a trazabilidad, producción orgánica y seguridad alimentaria.