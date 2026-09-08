No es la ferocidad de un fenómeno climático lo que mata a las personas, sino la falta de preparación ante él. En la imagen, decenas de barcos esperan su turno para cruzar el Canal de Panamá debido a las restricciones de tránsito impuestas por la severa sequía que afectó la vía interoceánica en 2023.
No es la ferocidad de un fenómeno climático lo que mata a las personas, sino la falta de preparación ante él. En la imagen, decenas de barcos esperan su turno para cruzar el Canal de Panamá debido a las restricciones de tránsito impuestas por la severa sequía que afectó la vía interoceánica en 2023.
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Financial Times
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Va a llegar, estemos preparados o no. La opinión científica se está consolidando para constatar que el más reciente episodio del fenómeno climático de El Niño será el más fuerte que se recuerde.

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