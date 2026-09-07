Augusto Cillóniz, director ejecutivo de Agrícola Cayaltí, estimó que al cierre de este año la facturación podría bordear los US$ 80 millones, lo que significaría un crecimiento 53.8% frente a los US$ 52 millones que se registró en el 2025. El impulsor de estos ingresos sería, principalmente, los envíos de arándanos que hoy en día están generando retornos FOB de alrededor de US$ 10 por kilogramo con posibilidad incluso de incrementar en los siguientes meses.

“Perú proyectó una campaña cercana a las 500,000 toneladas pero, probablemente, estemos solo en 380,000 toneladas este año como consecuencia de la alteración en el clima por el fenómeno de El Niño. Aún así, esto significa un incremento respecto al año pasado”, indicó el vocero.

Augusto Cillóniz, director ejecutivo de Agrícola Cayaltí. (Foto: Agrícola Cayaltí)

La campaña de arándanos de Agrícola Cayaltí inició en junio y duraría hasta febrero del 2027; sin embargo, de existir lluvias agresivas se interrumpiría la cosecha a finales de este año. La proyección en este periodo es lograr una producción de 8,300,000 kilos, a diferencia de los 6,000,000 kilos generados el año pasado.

“Este crecimiento se da porque los árboles jóvenes están llegando a periodos de madurez que le permiten rendir más. En general, tenemos 360 hectáreas de arándanos, incluyendo 75 hectáreas que hemos sumado con dos nuevas variedades”, detalló Cillóniz.

Los nuevos tipos de berries plantados por la compañía aluden a Blue Madeira y Blue Manila, dos variedades premium de arándanos desarrollados por la multinacional española Planasa. Ambas variedades se suman al portafolio de Cayaltí, donde ya se producen Sekoya Pop y Matías.

“El fenómeno climático afortunadamente no afectaría nuestros arándanos, pues tenemos varidades que no demandan de bajas temperaturas para desarrollarse. Este producto representará alrededor del 60% de los ingresos de la compañía y tras superarse el efecto climático, el horizonte es seguir apostando por un crecimiento de arándanos con variedades premium”, adelantó el representante.

Palta y mandarina afectados por FEN

En una situación completamente opuesta al de los arándanos, la palta hass -que representa el 30% del negocio de frutales de Agrícola Cayaltí- ya enfrenta algunos impactos por el clima. En la campaña de este producto —que ocurre entre abril y julio— solo se concretaron alrededor de 14 millones de kilogramos de palta hass, cuando la proyección inicial era alcanzar este año más de 20 millones de kilos.

“El FEN está complicando el tamaño del fruto; tenemos palta más pequeña y problemas con la retención de la fruta en el árbol. Tener productos más pequeños significan precios menores en destinos como Europa y Asia, principalmente, ya que en esta campaña casi no se ha exportado nada a Estados Unidos que fue abastecido por mercados como México”, explicó.

Un problema quizá más severo ocurre con la mandarina Tango, cuya adversidad es la coloración. “Es una fruta que necesita frío para cambiar de verde a naranja y nos está costando bastante conseguir ese color. Nos encontramos en plena cosecha y estamos sacando mandarina pintona a Estados Unidos, México, Canadá y un poco a Europa también”, añadió.

Mandarina Tango está mostrando problemas para obtener color naranja ante cambios en el clima. (Foto: Agrícola Cayaltí)

Actualmente, la compañía cuenta con 250 hectáreas de mandarina que este año generan aproximadamente 4,000,000 de kilos de este fruto, en relación al 1.5 millones del 2025.

“En general, tenemos casi 2,000 hectáreas dedicadas a frutales, siendo que de estos 1,100 corresponden a palta. La idea es seguir ampliando portafolio una vez superemos el FEN y, en ello, la uva de mesa sigue siendo una opción”, sostuvo Cillóniz.

El dato

En otro momento, Cillóniz emplazó a las autoridades correspondientes a proteger el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, un área natural que se encuentra por encima de los 2,000 msnm, entre Lambayeque y Cajamarca, que actualmente es depredado por taladores. De momento, Agrícola Cayaltí ejecuta trabajos de reforestación con la siembra de 500,000 árboles este año, los cuales se suman a más de 1 millón arbustos plantados hasta el año pasado.