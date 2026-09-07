Agrícola Cayaltí cuenta con 360 hectáreas de arándanos. (Foto: Agrícola Cayaltí)
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Mayumi García
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En 2022, Agrícola Cayaltí afrontó un giro importante en lo que por décadas se convirtió en su negocio principal: el cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar en la región de Lambayeque. Así, desde hace cuatro años, la compañía, a través de su subsidiaria Inversiones Yarabamba, ha dirigido sus esfuerzos a crecer con el cultivo y exportación de frutas como el arándano, palta hass y mandarinas.

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