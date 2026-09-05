La compañía informó a la SMV los resultados de su oferta pública de compra por exclusión. Foto: Andina
La compañía informó a la SMV los resultados de su oferta pública de compra por exclusión. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, vinculada a Corporación E. Wong, informó a la que, como parte de una oferta pública de compra (OPC) por exclusión, se adjudicaron 24,214 acciones comunes emitidas por la propia compañía.

Las acciones fueron adjudicadas a un precio de S/ 9,799 cada una, lo que representa un monto total de S/ 237,273. Este monto equivale a un poco más de US$ 70,000.

Dicha oferta pública de compra fue realizada en el marco del proceso de exclusión de las acciones comunes de Empresa Azucarera El Ingenio, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el respectivo aviso de oferta.

¿Cuál es el origen de la venta de acciones?

El proceso data del 1 de agosto de 2023, cuando la Junta General de Accionistas aprobó el retiro de las acciones comunes de Empresa Azucarera El Ingenio de los registros de la SMV y de la Bolsa de Valores de Lima.

Sin embargo, la normativa peruana exige que antes de concretar ese desliste se realice una OPC por exclusión, mecanismo diseñado para proteger a los accionistas que no forman parte del grupo controlador.

Para ello, la SMV dispuso que una entidad independiente determine el valor razonable de las acciones que serviría como referencia para establecer el precio mínimo de la oferta. La encargada fue Alkia Capital S.A.C., firma especializada en valorizaciones financieras.

¿Quién es Empresa Azucarera El Ingenio?

Esta compañía opera en el valle de Huaura (Lima), donde posee 613 hectáreas, de las cuales 505 son cultivables, además de alquilar otras 307 hectáreas para ampliar su capacidad productiva.

Dentro de sus activos también destaca una participación accionaria de 14.83% en Inversiones Prisco, empresa dedicada al sector hidrobiológico, cuyo valor asciende aproximadamente a S/ 19 millones.

La compañía tiene como accionista mayoritario a Consorcio Alcoholero del Norte, relacionada a Corporación E. Wong.

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