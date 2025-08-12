Cayaltí en junio último logró su primera cosecha de mandarina Tango. (Foto referencial: Pixabay)
Cayaltí en junio último logró su primera cosecha de mandarina Tango. (Foto referencial: Pixabay)
Mayumi García
Agrícola Cayaltí informó que su subsidiaria agroexportadora Inversiones Yarabamba viene incrementando de manera significativa sus producciones de palta, arándanos y, desde este año, también de mandarina; ello, en línea con lo proyectado por la firma para el cierre del 2025 y el próximo año.

