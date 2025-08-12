La empresa agrícola, indicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que la producción crece debido a la existencia de plantaciones muy jóvenes, las cuales incrementan los volúmenes anualmente y permiten fortalecer las operaciones y resultados financieros.

Anteriormente, la firma señaló que mantenía 1,118 hectáreas (ha) de palta hass, 296 ha de arándano (variedades Sekoya Pop y Matias), y 259 ha de mandarina Tango, la cual en junio último concretó su primera cosecha . “La gerencia de campo, estima que, al ser su primer año, este frutal (mandarina) produzca alrededor de 1,150,000 kilos”, añadió.

En torno a los otros productos, la empresa considera que en el ejercicio 2025 la producción de arándano será de 5,887,000 kilos; mientras que la palta logrará 17,400,000 kilos . “Para el año 2026 las producciones deberán incrementarse, solo por edad de las plantaciones, de la siguiente manera: palta: 25,000,000 kilos; arándanos: 9,000,000 kilos; mandarina: 4,500,000 kilos”, manifestó la compañía.

La empresa produce arándanos para la agroexportación. (Foto: Difusión)

Ingresos del negocio agroexportador

Agrícola Cayaltí también proyectó los ingresos como consecuencia de la actividad agroexportadora, siendo que estima una facturación superior a los US$ 55 millones en el 2025; en tanto, el próximo año espera lograr US$ 85 millones , consolidando la estructura financiera de la empresa. “A partir de ese momento podremos incrementar áreas de nuevas plantaciones, aumentando el área de palta, arándano y mandarinas”, precisó el documento.

Inversiones Yarabamba, creada en el 2021, cuenta con una extensión total de 2,020.42 hectáreas de campos, aportadas por Agrícola Cayaltí.

El dato

En 2024, la subsidiaria Inversiones Yarabamba generó ingresos por S/ 26 millones con la producción de paltas y arándanos.

