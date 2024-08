Inversiones Yarabamba, subsidiaria de Agrícola Cayaltí, se encuentra en medio de una transformación para asegurar su competitividad en el mercado internacional. Luego de que las complicaciones climáticas derivadas del Fenómeno El Niño Costero provocaran una importante caída en la producción de arándanos durante la última campaña, la empresa tomó la decisión de reemplazar la variedad Salvador por la más robusta y adaptable Sekoya Pop en sus operaciones en Lambayeque.

Dicha especie, junto con la próxima instalación de 250 hectáreas de la Abril Blue+, apunta a ser la solución frente a los desafíos enfrentados. En marzo del año pasado, los gerentes y técnicos de Inversiones Yarabamba observaron que las plantas de arándano Salvador no estaban mostrando los signos esperados de diferenciación de brotes.

“Los brotes debían ser productivos, maduros, con las hojas diferentes, el color más verde intenso y con las yemas hinchadas, pero no era así. Los arándanos necesitan tener una acumulación de horas frío para que en el interior de la planta se produzca una proteína que ayuda a revertir el estado de la yema del brote, pero, al no tener suficientes horas frío, la planta no estaba conforme en su sistema de producción”, explicó Gian Francis Acosta, superintendente de cultivo de arándanos de Inversiones Yarabamba.

A pesar de los esfuerzos realizados para salvar la cosecha, que incluyeron ensayos con citoquinina y cambios en la fertilización, los resultados no fueron los esperados. “Al final, logramos que maduren los brotes, sí, pero no logramos tener yemas productivas,” admitió Acosta. Ante esta situación, la empresa decidió emprender un recambio varietal para adaptarse mejor a las condiciones climáticas actuales.

Sekoya Pop y diversificación

La especie Sekoya Pop fue seleccionada por Inversiones Yarabamba como la nueva variedad principal por su buen calibre, peso y adaptabilidad. Además, esa variedad de arándano también ha demostrado ser resistente a las condiciones de menor frío, lo que la hace ideal para enfrentar las adversidades climáticas que afectaron a su predecesora.

“El promedio de sus calibres está en 24 mm, teniendo un peso de baya de 4 gramos. Tiene excelente crunch y es muy firme, con un tiempo de viaje de 45 días,” detalló Acosta a Red Agrícola.

Además de la Sekoya Pop, Inversiones Yarabamba está avanzando con la instalación de 250 hectáreas de la variedad Abril Blue+ en el nuevo Campo San Ismael. Dicha variedad, que será plantada entre octubre y noviembre, debería comenzar su producción en junio o julio del próximo año. Con estas nuevas variedades, la empresa busca no solo recuperar la producción perdida, sino también diversificar su oferta para captar nuevos mercados.

Proyecciones

Desde que sus nuevos dueños decidieron en 2018 reducir su apuesta por el cultivo de caña de azúcar para centrarse en frutales como el palto, la mandarina y el arándano, Agrícola Cayaltí ha venido consolidando su presencia en el mercado internacional. Hoy, la empresa gestiona alrededor de 5,000 hectáreas de terreno, de las cuales 300 están dedicadas al cultivo de arándanos, con un plan a mediano plazo de expandirse a la producción de uva de mesa.

Con 200 hectáreas de Sekoya Pop y 100 hectáreas de Matías en producción, la subsidiaria espera alcanzar una producción conjunta de 4 millones de kilos este año. La empresa cuenta con North Bay como su principal cliente para la exportación de esta fruta, asegurando que los arándanos producidos en Cayaltí lleguen a los mercados internacionales en las mejores condiciones.

