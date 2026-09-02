En detalle, la empresa Palmagro presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para ampliar sus áreas de cultivo de palma aceitera en el Fundo El Refugio (Ucayali).

Según la empresa, el objetivo es incrementar su capacidad productiva y asegurar el abastecimiento sostenible de materia prima para sus procesos industriales.

¿Qué acciones contempla el proyecto de Palmagro?

De acuerdo con la referida EVAP, el proyecto de Palmagro contempla la ampliación de las áreas de cultivo de palma aceitera en una superficie total de 482.8 hectáreas. De este total, 348.8 hectáreas se destinarán al cultivo y 84.8 hectáreas serán conservadas como áreas de reserva forestal, equivalentes al 30% del área de expansión, con el objetivo de proteger la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos.

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Durante la etapa de construcción, explica, se ejecutarían trabajos como la apertura de trochas y vías internas, levantamientos topográficos, remoción y apilamiento de vegetación, apertura de drenajes, construcción de puentes y alcantarillas, siembra de cultivos de cobertura y acondicionamiento de suelos con dolomita. La EVAP precisa que la remoción de vegetación se realizará con maquinaria pesada y que, antes de determinadas actividades, se tramitarán los permisos correspondientes ante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

San Martín y Ucayali concentran el cultivo de palma aceitera en el país. Foto: Andina.

En la etapa de operación y mantenimiento, el proyecto contempla actividades como control de malezas, fertilización, sanidad vegetal, cosecha y transporte de racimos, evaluaciones de producción, poda anual y mantenimiento de las vías internas. La EVAP también señala que el cultivo generará residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, además de efluentes domésticos, cuya gestión estará a cargo de una empresa operadora de residuos autorizada por el Ministerio del Ambiente (Minam).