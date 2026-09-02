El negocio de la palma aceitera registra un avance de dos dígitos. Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), su producción creció 16.7% en el primer semestre del año, impulsada principalmente por San Martín y Ucayali, las dos regiones líderes en este cultivo. En este contexto, los actores del sector vienen impulsando inversiones para ampliar las hectáreas destinadas a esta actividad. ¿Qué viene para la industria de la palma aceitera en el corto plazo?
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