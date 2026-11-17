Tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que evita que Rafael López Aliaga asuma como alcalde de Lima, desde Renovación Popular reiteraron que se debe respetar “la voluntad del pueblo”. Sin embargo, esta vez ya se abrieron a la posibilidad de que Jeanette Alonzo, la número 2 del partido, asuma la conducción de la comuna.

Fue la propia Alonzo la que señaló que si le entregan las credenciales y se mantiene la prohibición a López Aliaga, ocupará el cargo.

“Si el JNE mantiene y decide darme las credenciales, asumiré el compromiso con responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley” , señaló Alonzo durante el pronunciamiento que brindó el partido Renovación Popular y su presidente, Rafael López Aliaga.

Jeanette Alonzo manifestó que se siente preparada y “con experiencia para dirigir la ciudad de Lima”.

Por su parte, López Aliaga mencionó que “por encima de la Constitución está la voluntad popular”. En este encuentro, Renovación Popular anunció las denuncias y acciones legales que emprenderá contra el JNE por lo que denominaron un “veto” contra el exalcalde de Lima para emprender su segundo mandato consecutivo.

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Jeanette Alonzo y Rafael López Aliaga. Foto: GEC

Los argumentos de López Aliaga

El exalcalde de Lima Metropolitana sostuvo que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Elecciones lo ampara, ya que ante las vacantes que se produzcan en los concejos municipales, debe incorporarse al candidato no proclamado que siga en el orden de los resultados del escrutinio final y que haya ocupado la misma lista del regidor que produjo la vacante.

“Todo el marco jurídico está a nuestro favor”, apuntó López Aliaga.

Movidas legales de Renovación Popular

Lourdes Alcorta, vocera de la bancada de Renovación Popular en el Congreso, indicó que “no votaron por ella” (Jeanette Alonzo), por lo cual el JNE incurrió en “una falta de respeto”.

“Es una miserable actitud. Dejar todo en cero, así no es. Vamos a presentar todas las demandas necesarias y que entreguen el cargo a quien corresponde”, dijo a los medios.

Según Norma Yarrow, ya se presentó una denuncia constitucional contra el JNE. Además, el partido Renovación Popular exigirá que se revoque la decisión del Pleno del JNE que no aprueba la reelección encubierta, así como una reconsideración de la medida, junto a una acción de amparo.

Alcorta añadió que un millón y medio de limeños votaron por Rafael López Aliaga, por lo que “por las buenas o a las malas” se tendrá que reconocer su voluntad, ya que RLA “era el segundo candidato para la alcaldía de Lima”.

Peajes de Lima y acciones en el extranjero: ¿qué más dijo López Aliaga?

El exalcalde de Lima anunció que moverá una segunda etapa de acciones legales relacionadas con las concesiones, bajo un mecanismo al que denominó class action o acción colectiva.

Entre los distritos presuntamente afectados mencionó a Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Pachacámac y otros sectores de la capital, debido a los cobros realizados por los peajes que afectaron a la economía de los hogares.

Asimismo, RLA se refirió a un procedimiento judicial en Estados Unidos vinculado con Brookfield, empresa que calificó como socia de Odebrecht.

Comentó que su parte logró una decisión favorable en una etapa denominada discovery, en la cual se exigiría la entrega de documentos vinculados con la adquisición de acciones de una empresa vinculada a la constructora brasileña.

Según su versión, cuestionó que Brookfield no haya entregado el documento pedido y arremetió contra la Procuraduría peruana por su accionar en este caso. Mencionó un eventual reclamo por US$ 3,000 millones, mas no precisó el estado procesal ni los alcances de este pedido.

López Aliaga dijo que seguirá con sus acciones políticas y legales a pesar de problemas de salud que dice atravesar.