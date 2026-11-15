La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) publicaron las listas de miembros de mesa para la Segunda Elección Regional 2026. Los ciudadanos incluidos cumplirán esta función durante la jornada electoral del próximo domingo 6 de diciembre.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que se trata de los mismos ciudadanos seleccionados mediante sorteo el pasado 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Por ello, quienes fueron elegidos para ese proceso volverán a desempeñar la labor en la segunda elección regional.

La ONPE también informó que trasladó el material electoral destinado a la capacitación de los diversos actores que participarán en el proceso. El envío comprende materiales informativos e implementos necesarios para desarrollar las jornadas de instrucción.

Entre los materiales distribuidos se encuentran cartillas dirigidas a electores, personeros y efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se incluyeron cartillas para representantes del Ministerio Público.

El traslado también comprende manuales de instrucción y notificaciones para los miembros de mesa, además de ánforas plegadas. A todo ello, se suman paquetes con señales para los locales de votación y relaciones de electores destinadas a las actividades de capacitación, entre otros implementos.

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La Segunda Elección Regional 2026 fue convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Decreto Supremo 150-2026-PCM. La norma establece que la votación se realizará el domingo 6 de diciembre para elegir a gobernadores y vicegobernadores regionales en las circunscripciones correspondientes.

Esta elección se desarrollará en las jurisdicciones donde ninguna fórmula alcanzó el 30% de los votos válidos en los comicios del pasado 4 de octubre de 2026. La determinación de estas circunscripciones responde a los cómputos oficiales de dicho proceso electoral.

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