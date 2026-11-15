ONPE publica listas de miembros de mesa para la segunda elección regional 2026. Foto: ONPE
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Redacción Gestión
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Los ciudadanos incluidos cumplirán esta función durante la jornada electoral del próximo domingo 6 de diciembre.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que se trata de los mismos ciudadanos seleccionados mediante sorteo el pasado 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ONPE también informó que trasladó el material electoral destinado a la capacitación de los diversos actores que participarán en el proceso. El envío comprende materiales informativos e implementos necesarios para desarrollar las jornadas de instrucción.

Entre los materiales distribuidos se encuentran cartillas dirigidas a electores, personeros y efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se incluyeron cartillas para representantes del Ministerio Público.

El traslado también comprende manuales de instrucción y notificaciones para los miembros de mesa, además de ánforas plegadas. A todo ello, se suman paquetes con señales para los locales de votación y relaciones de electores destinadas a las actividades de capacitación, entre otros implementos.

La norma establece que la votación se realizará el domingo 6 de diciembre para elegir a gobernadores y vicegobernadores regionales en las circunscripciones correspondientes.

La determinación de estas circunscripciones responde a los cómputos oficiales de dicho proceso electoral.

Para saber los resultados de tu localidad, y por ende si corresponde una segunda vuelta, .

Los ciudadanos sorteados el 24 de julio volverán a ser miembros de mesa en la segunda elección regional, que se realizará el próximo 6 de diciembre. Foto: ONPE
Los ciudadanos sorteados el 24 de julio volverán a ser miembros de mesa en la segunda elección regional, que se realizará el próximo 6 de diciembre. Foto: ONPE

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