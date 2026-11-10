El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se reunió con la Contraloría General de la República para comunicar las demoras en el proceso de transferencia de gestión municipal, debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no proclama oficialmente a la autoridad que asumirá la Alcaldía de Lima.

“Hemos hecho la consulta a la Contraloría porque hay plazos para la transferencia y esos plazos evidentemente se van a incumplir. Ya estamos en comunicación con ellos para que no haya ninguna responsabilidad, por lo menos de la administración actual respecto a una inacción de quien tiene que proclamar los resultados, que es ONPE y que sigue eso dilatándose de forma muy extraña, muy sorprendente y todo lo que está sucediendo a través del JNE con este tipo de pronunciamientos”, señaló el burgomaestre.

Reggiardo recalcó que la Municipalidad de Lima no será responsable de ningún tipo de inconducta o falta, ya que ha cumplido con la conformación de la comisión de transferencia de la gestión municipal. “En la reunión con la Contraloría se explicó que hemos cumplido, por nuestra parte, con lo que corresponde. Inclusive se notificó a la institución que se designó a la comisión de transferencia hace mucho tiempo”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: Renzo Reggiardo pidió que se declare en reorganización el sistema electoral del país

La autoridad edil reiteró su pedido a las autoridades competentes para evaluar la situación de los organismos electorales y declarar en reorganización el sistema electoral, ante los cuestionamientos surgidos durante los procesos electorales presidenciales y subnacionales.

“Aún no hay resultado oficial y eso es algo que nos hace reflexionar muchísimo sobre la eficiencia de una institución como la ONPE y también como el JNE, que nos siguen dando señales de vergüenza. Vergüenza de su labor, de su tarea, de su trabajo, lo tengo que decir con toda claridad”, expresó.

“Aún no hay resultado oficial y eso es algo que nos hace reflexionar muchísimo sobre la eficiencia de una institución como la ONPE y también como el JNE, que nos siguen dando señales de vergüenza. Vergüenza de su labor, de su tarea, de su trabajo, lo tengo que decir con toda claridad”, expresó. (Foto: Captura / Canal N)

Estas declaraciones las realizó el alcalde de Lima tras inaugurar la renovada avenida Iquitos, ubicada en La Victoria, cuya obra fue ejecutada en tres meses y comprende más de 30,000 m² de pistas rehabilitadas en beneficio de más de 207 000 vecinos.

La intervención, a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), contó con una inversión superior a los 4 millones de soles y abarcó los tramos comprendidos entre las avenidas Paseo de la República y Miguel Grau.