Los primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán recibir credenciales para asumir una nueva gestión ni acceder a la alcaldía por sucesión ante una eventual vacancia o suspensión, afirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La medida fue anunciada por Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, durante una conferencia de prensa en la que informó sobre los resultados del primer bloque de resoluciones de revisión de oficio de las proclamaciones de autoridades municipales.

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Según explicó la funcionaria, el organismo electoral identificó casos en los que los Jurados Electorales Especiales (JEE) no habrían aplicado correctamente los criterios establecidos por la Constitución.

“En aquellos casos en los cuales el primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior, no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, precisó Clavijo.

La funcionaria también aclaró que estos regidores no podrán asumir posteriormente la alcaldía mediante la figura de sucesión, ante una eventual suspensión o vacancia a partir de 2027.

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Asimismo, indicó que tampoco podrán postular en las elecciones municipales de 2030 si previamente asumieron el cargo bajo esa modalidad.

¿En qué municipios se modificarán las proclamaciones?

En esta primera revisión, el JNE evaluó 427 casos de un universo aproximado de 1,900 proclamaciones. Como resultado, identificó seis jurisdicciones en las que se deberá corregir la proclamación de autoridades debido al impedimento de los primeros regidores.

Los casos corresponden al distrito de Marca, en la provincia de Recuay (Áncash); San Jerónimo de Tunán, en Huancayo (Junín); La Esperanza y Víctor Larco Herrera, en Trujillo (La Libertad); Zapatero, en Lamas (San Martín); y la provincia de Condorcanqui (Amazonas).

En estas jurisdicciones, la alcaldía será asignada al segundo regidor o regidora hábil de la lista, según corresponda, en reemplazo del primero, quien no podrá recibir las credenciales.

JNE prepara una segunda resolución

El organismo electoral continuará con la revisión de oficio de las proclamaciones municipales. Clavijo adelantó que ya se prepara una segunda resolución que comprenderá más de 600 casos.

La meta del JNE es completar durante noviembre la revisión de las aproximadamente 1,900 proclamaciones previstas. La funcionaria señaló que este primer pronunciamiento establece los criterios que se aplicarán en los siguientes bloques de revisión.