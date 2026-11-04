El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica proclamó a Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien ocupaba el segundo lugar en la lista ganadora de Renovación Popular, como alcaldesa del distrito de San Juan Bautista para el periodo 2027-2030, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Jorge Luis Quispe Saavedra, actual alcalde y candidato a primer regidor de esa lista, no fue proclamado alcalde porque el JEE consideró que ello constituiría una reelección inmediata, prohibida por la Constitución.

La decisión fue aprobada por mayoría mediante la Resolución 01874-2026-JEE-ICA0/JNE. El documento señaló que proclamar alcalde a Quispe Saavedra supondría que continuara inmediatamente en el cargo después de su mandato 2023-2026, lo cul contraviene el artículo 194 de la Constitución.

“Determinar que es inejecutable proclamar como alcalde al ciudadano Jorge Luis Quispe Saavedra, quien fue elegido alcalde para el periodo municipal 2023-2026 y postuló como primer regidor para el periodo 2027-2030, en tanto su proclamación y posterior ejercicio del cargo supondrían la continuidad inmediata en la alcaldía “, se lee en el documento.

El JEE aclaró que no desconoce la votación de Renovación Popular Perú ni anulaba sus votos, sino que establecía un impedimento constitucional para proclamar alcalde a Quispe Saavedra.

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Como se recuerda, Jorge Quispe Saavedra fue elegido alcalde en 2022 por la organización política Uno por Ica y, en las elecciones de 2026, postuló como primer regidor por Renovación Popular Perú.

Por su parte, Juana del Socorro Quispe Quijaite, hija del actual alcalde y candidata a la alcaldía por esa lista, renunció a su candidatura el 27 de julio. El JEE aceptó su dimisión.