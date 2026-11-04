JEE Ica rechaza reelección encubierta y proclama a segunda regidora como alcaldesa. Foto: Canal N
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Redacción Gestión
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como alcaldesa del distrito de San Juan Bautista para el periodo 2027-2030, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Jorge Luis Quispe Saavedra, actual alcalde y candidato a primer regidor de esa lista,

La decisión fue aprobada por mayoría mediante la Resolución 01874-2026-JEE-ICA0/JNE. El documento señaló que proclamar alcalde a Quispe Saavedra supondría que continuara inmediatamente en el cargo después de su mandato 2023-2026, lo cul contraviene el artículo 194 de la Constitución.

“Determinar que es inejecutable proclamar como alcalde al ciudadano Jorge Luis Quispe Saavedra, quien fue elegido alcalde para el periodo municipal 2023-2026 y postuló como primer regidor para el periodo 2027-2030, en tanto su proclamación y posterior ejercicio del cargo supondrían la continuidad inmediata en la alcaldía “, se lee en el documento.

, sino que establecía un impedimento constitucional para proclamar alcalde a Quispe Saavedra.

Como se recuerda, Jorge Quispe Saavedra fue elegido alcalde en 2022 por la organización política Uno por Ica y, en las elecciones de 2026, postuló como primer regidor por Renovación Popular Perú.

Por su parte, Juana del Socorro Quispe Quijaite, hija del actual alcalde y candidata a la alcaldía por esa lista, renunció a su candidatura el 27 de julio. El JEE aceptó su dimisión.

Rita Guerrero fue proclamada alcaldesa de San Juan Bautista tras la decisión del JEE de impedir que Jorge Quispe, actual alcalde, continúe en el cargo por otro periodo. (Foto: GEC)
Rita Guerrero fue proclamada alcaldesa de San Juan Bautista tras la decisión del JEE de impedir que Jorge Quispe, actual alcalde, continúe en el cargo por otro periodo. (Foto: GEC)

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