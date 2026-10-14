El Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en defensa de los derechos de los votantes limeños afectados durante el proceso electoral del pasado 12 de abril.

Mediante la Resolución N.º 8, fechada el 2 de octubre, el Poder Judicial determinó que la deficiente organización en la apertura de mesas recortó el tiempo normativo disponible para votar, generando una afectación colectiva e injustificada al derecho fundamental al sufragio.

Anulación de sanciones

Como medida correctiva, el fallo judicial ordena al JNE aplicar la exoneración automática de las multas por omisión al voto a todos los ciudadanos asignados a mesas de sufragio que hayan registrado demoras superiores a tres horas en su instalación, abriendo sus puertas después de las 11:00 a. m.

Adicionalmente, la sentencia exige a la entidad electoral reestructurar e implementar de inmediato mejores protocolos de control preventivo y fiscalización para evitar que este tipo de irregularidades se repitan en futuras convocatorias en las urnas.

Piden reorganización electoral

A través de un comunicado oficial publicado este miércoles, la Municipalidad Metropolitana de Lima celebró la decisión judicial y exigió al JNE acatar la resolución de forma inmediata, así como deslindar y fijar las responsabilidades administrativas y operativas correspondientes.

LEA TAMBIÉN: Francis Allison propone segunda vuelta en elecciones municipales de Lima

En el mismo pronunciamiento, la comuna metropolitana elevó un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso para impulsar un proceso de reestructuración integral del sistema electoral, que abarque al JNE, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia en futuros procesos democráticos.