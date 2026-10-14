Tras fallo favorable del Poder Judicial, la Municipalidad de Lima exige al JNE acatar la sentencia de inmediato. Foto: GEC.
Tras fallo favorable del Poder Judicial, la Municipalidad de Lima exige al JNE acatar la sentencia de inmediato. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Mediante la Resolución N.º 8, fechada el 2 de octubre, el Poder Judicial determinó que la deficiente organización en la apertura de mesas recortó el tiempo normativo disponible para votar, generando una afectación colectiva e injustificada al derecho fundamental al sufragio.

Anulación de sanciones

Adicionalmente, la sentencia exige a la entidad electoral reestructurar e implementar de inmediato mejores protocolos de control preventivo y fiscalización para evitar que este tipo de irregularidades se repitan en futuras convocatorias en las urnas.

Piden reorganización electoral

A través de un comunicado oficial publicado este miércoles, la Municipalidad Metropolitana de Lima celebró la decisión judicial y exigió al JNE acatar la resolución de forma inmediata, así como deslindar y fijar las responsabilidades administrativas y operativas correspondientes.

En el mismo pronunciamiento, la comuna metropolitana elevó un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso para impulsar un proceso de reestructuración integral del sistema electoral, que abarque al JNE, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia en futuros procesos democráticos.

Tras fallo favorable del Poder Judicial, la Municipalidad de Lima exige al JNE acatar la sentencia de inmediato y solicita al Ejecutivo y al Congreso una reforma integral del sistema electoral. Foto: MML
Tras fallo favorable del Poder Judicial, la Municipalidad de Lima exige al JNE acatar la sentencia de inmediato y solicita al Ejecutivo y al Congreso una reforma integral del sistema electoral. Foto: MML

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