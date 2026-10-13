La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió a los miembros de mesa que participaron de los últimas Elecciones Regionales y Municipales sobre una página web falsa que difunde información sobre la compensación económica de S/165 por incumplir esta función durante los comicios.

A través de su cuenta oficial de X, la entidad electoral dio aviso sobre la existencia de este sitio y comunicó que dicha página no es auténtica.

Esta alerta busca prevenir que los ciudadanos confíen en plataformas que utilizan información vinculada al proceso electoral para generar confusión.

⚠️ ¡Atención, miembros de mesa! 📢 Hemos detectado una página web falsa que difunde información sobre la compensación económica de S/ 165 por la participación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. #ERM2026 https://t.co/zm4Xh509YX — ONPE (@ONPE_oficial) October 13, 2026

La página señalada presenta información sobre la compensación económica para los miembros de mesa y utiliza elementos visuales relacionados al proceso electoral, sin embargo, la ONPE recalcó que se trata de un sitio fraudulento.

Esta advertencia cobra relevancia debido a que la compensación económica de S/165 es un tema de interés para las personas que ejercieron esta responsabilidad, ya que les corresponde este pago.

¿Qué acciones tomar al respecto?

Debido a esta situación, la ONPE exhortó a la población a tomar precauciones al buscar información sobre la compensación económica y otros procedimientos relacionados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ONPE habilitó una plataforma para consultar el estado de la compensación económica, por lo que recomendó utilizar el enlace oficial (click aquí) del organismo electoral para realizar el seguimiento.

En esa línea, el organismo busca evitar que los miembros de mesa sean posibles víctimas de supuestos fraudes y engaños.