Los miembros de mesa que participaron en las ERM 2026 pueden acceder a una compensación económica de S/ 165, previa inscripción en la plataforma habilitada por la ONPE. Foto: GEC.
Los miembros de mesa que participaron en las ERM 2026 pueden acceder a una compensación económica de S/ 165, previa inscripción en la plataforma habilitada por la ONPE. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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A través de su cuenta oficial de X, la entidad electoral dio aviso sobre la existencia de este sitio y comunicó que dicha página no es auténtica.

Esta alerta busca prevenir que los ciudadanos confíen en plataformas que utilizan información vinculada al proceso electoral para generar confusión.

La página señalada presenta información sobre la compensación económica para los miembros de mesa y utiliza elementos visuales relacionados al proceso electoral, sin embargo, la ONPE recalcó que se trata de un sitio fraudulento.

Esta advertencia cobra relevancia debido a que la compensación económica de S/165 es un tema de interés para las personas que ejercieron esta responsabilidad, ya que les corresponde este pago.

¿Qué acciones tomar al respecto?

La ONPE habilitó una plataforma para consultar el estado de la compensación económica, por lo que recomendó utilizar el del organismo electoral para realizar el seguimiento.

En esa línea, el organismo busca evitar que los miembros de mesa sean posibles víctimas de supuestos fraudes y engaños.

Portal principal para pago de miembros de mesa. Foto: ONPE.
Portal principal para pago de miembros de mesa. Foto: ONPE.

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