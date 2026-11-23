La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) atenderá este lunes 23 de noviembre en su sede central, de 7 a. m. a 7 p. m., por el último día de vigencia del descuento excepcional del 90% en multas de tránsito.

Los conductores que desean acogerse al beneficio podrán regularizar sus obligaciones pagando solo el 10% del importe de sus sanciones.

Durante la jornada, los usuarios recibirán orientación para consultar sus multas y conocer los procedimientos para acogerse a la reducción. También contarán con asistencia para agilizar sus trámites.

En esta última fecha, los conductores pueden verificar si sus infracciones califican para el descuento a través de los canales digitales de la entidad.

Por otro lado, también estará disponible la plataforma Sutran Digital, en donde se permitirá revisar las infracciones, identificar aquellas comprendidas en el beneficio y consultar el monto actualizado. Además, ofrece la posibilidad de efectuar el pago mediante los medios habilitados, sin acudir a una oficina.

En esta plataforma se pueden consultar expedientes de cobranza coactiva de 2025 y 2026, así como multas ordinarias por infracciones de tránsito impuestas entre 2021 y 2026. Las sanciones anteriores a esos periodos pueden revisarse en el portal Verifica tu Infracción.

En provincias, los ciudadanos también pueden consultar sus infracciones en los portales institucionales y realizar desde el banco de su preferencia. Para estos procedimientos no es necesario trasladarse a las oficinas de la Sutran.

El superintendente de la entidad, Augusto Ávila, señaló que se encuentran fortaleciendo los canales de atención y las herramientas digitales para simplificar los trámites.

Cabe recordar que el beneficio fue establecido mediante el Decreto Supremo 017-2026-MTC y estará vigente hasta este lunes 23 de noviembre. La medida comprende infracciones de tránsito y transporte terrestre, salvo las expresamente excluidas, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, prestar transporte sin autorización y agredir a inspectores.

El beneficio comprende multas en distintas etapas del procedimiento, incluso en cobranza coactiva, siempre que se cumplan los requisitos y plazos establecidos.