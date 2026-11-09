La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) habilitó una nueva plataforma digital que permitirá a transportistas, conductores y ciudadanos consultar sus infracciones de tránsito y realizar el pago de multas a través de internet.

El servicio busca centralizar estos trámites en un solo espacio virtual, con el objetivo de reducir los desplazamientos a las oficinas de la entidad y agilizar la atención de los usuarios.

¿Cómo acceder y pagar las multas de la Sutran?

Para acceder, los interesados deben ingresar a digital.sutran.gob.pe y seleccionar el servicio requerido. La búsqueda puede realizarse con el número de DNI, el número de infracción o la placa del vehículo .

Desde esta plataforma también será posible revisar las multas pendientes, efectuar pagos en línea y obtener el récord de conductor.

De esta manera, los administrados podrán gestionar sus obligaciones sin recurrir a intermediarios ni acudir presencialmente a las sedes de la institución.

La Sutran habilitó una plataforma virtual para consultar infracciones de tránsito y realizar pagos en línea, sin acudir a sus oficinas. Foto: Sutran.

¿Cuántas multas y expedientes incluye la plataforma?

La herramienta inicia su etapa de marcha blanca e incorpora la consulta de infracciones que se encuentran en procedimiento administrativo sancionador. Además, incluye el acceso a más de 64,000 expedientes de cobranza coactiva correspondientes al 2026 y más de 143,000 multas ordinarias registradas desde el 2021 por infracciones de tránsito.

Entre sus principales funcionalidades figura la posibilidad de pagar las obligaciones económicas, independientemente de que el procedimiento administrativo sancionador continúe en trámite, haya concluido o la deuda se encuentre en etapa de ejecución coactiva.

El superintendente de la Sutran, Augusto Ávila, señaló que la iniciativa busca acercar los servicios del Estado a los ciudadanos y brindar mayores facilidades a los transportistas y conductores.

La entidad prevé ampliar progresivamente la información disponible en la plataforma hasta incorporar el 100% de los expedientes que se encuentran en etapa de ejecución coactiva. Con ello, busca extender la cobertura del servicio y facilitar el acceso de los usuarios a sus registros.