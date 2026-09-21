Indecopi. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Indecopi señaló que los proveedores que detecten riesgos en los productos o servicios que hayan puesto en el mercado tienen la obligación de informar oportunamente a los consumidores y a los demás proveedores de la cadena de comercialización.

Para comunicar estos riesgos, el Indecopi informó que los proveedores tienen un plazo de cinco días calendario para informar a los consumidores y a los demás integrantes de la cadena de comercialización del producto peligroso.

Además, cuentan con cinco días hábiles para comunicar al Indecopi la existencia de productos o servicios que puedan representar un riesgo para la seguridad o salud de las personas.

Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)

Casos

Del total de sanciones, 19 correspondieron a actividades de venta, mantenimiento y reparación de vehículos, con multas que sumaron 56.7 UIT.

Asimismo, se registraron 7 sanciones en el sector comercio, con multas por 36.9 UIT, además de sanciones en actividades de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, y otras actividades manufactureras.

Desde su implementación, se han registrado 1,134 alertas, que involucraron aproximadamente 19 millones de unidades. Solo entre enero y setiembre de 2026, ya se emitieron 109 alertas.

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