El Indecopi señaló que los proveedores que detecten riesgos en los productos o servicios que hayan puesto en el mercado tienen la obligación de informar oportunamente a los consumidores y a los demás proveedores de la cadena de comercialización.

El incumplimiento de esto podría ser sancionado con multas de hasta 450 UIT, equivalente a S/2.47 millones, además de medidas correctivas a favor de consumidores afectados.

Para comunicar estos riesgos, el Indecopi informó que los proveedores tienen un plazo de cinco días calendario para informar a los consumidores y a los demás integrantes de la cadena de comercialización del producto peligroso.

Además, cuentan con cinco días hábiles para comunicar al Indecopi la existencia de productos o servicios que puedan representar un riesgo para la seguridad o salud de las personas.

Indecopi. (Foto: GEC)

Casos

Entre el 2020 y 2026, el Indecopi impuso 30 sanciones relacionadas con alertas de consumo a 13 proveedores, entre amonestaciones y multas, estas últimas por un total de 305.7 UIT.

Del total de sanciones, 19 correspondieron a actividades de venta, mantenimiento y reparación de vehículos, con multas que sumaron 56.7 UIT.

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Asimismo, se registraron 7 sanciones en el sector comercio, con multas por 36.9 UIT, además de sanciones en actividades de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, y otras actividades manufactureras.

El Sistema de Alertas de Consumo busca prevenir que productos que representen un riesgo permanezcan en el mercado sin que los consumidores sean advertidos. Desde su implementación, se han registrado 1,134 alertas, que involucraron aproximadamente 19 millones de unidades. Solo entre enero y setiembre de 2026, ya se emitieron 109 alertas.