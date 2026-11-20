El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski viajó este viernes a Estados Unidos, donde tiene previsto reencontrarse con su familia y continuar con los controles médicos relacionados con una prótesis valvular que tiene desde hace varios años.

Su abogado, Julio Midolo, confirmó que Kuczynski abordó un vuelo con destino a Miami durante las primeras horas de este viernes y que llegó a territorio estadounidense entre las 6:30 y las 7:00 a.m .

“Está actualmente en compañía de su familia y va a pasar algún tiempo con ellos. También tiene la intención de ir a la Clínica Mayo para poder evaluar la prótesis valvular que él tiene desde hace muchos años”, señaló el abogado a RPP.

LEA TAMBIÉN: PJ archiva investigación contra PPK por lavado de activos vinculada al caso Westfield

Situación del caso Westfield Capital

Respecto del proceso por el caso Westfield Capital, Midolo indicó que la defensa se encuentra a la espera de que el juzgado establezca la fecha para el inicio del juicio oral.

El exmandatario tiene previsto someterse a controles para evaluar la prótesis valvular que tiene desde hace varios años.

El abogado remarcó que Kuczynski no tiene actualmente una restricción judicial que le impida salir del territorio peruano. Según explicó, el exmandatario viajó utilizando su pasaporte peruano y pasó los controles migratorios correspondientes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“En el denominado caso Westfield Capital, estamos ahí a la espera de que se señale fecha para el inicio del juicio oral. Cuando ello suceda, el señor Kuczynski se apersonará como es debido y como siempre lo ha hecho en todos estos años”, sostuvo.

¿Por qué PPK puede salir del país?

En octubre, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional levantó el impedimento de salida del país que pesaba sobre Kuczynski. La decisión se produjo luego de que se archivara el proceso penal que afrontaba por los presuntos aportes irregulares destinados a financiar su campaña presidencial de 2016.

LEA TAMBIÉN: PPK solicita archivar investigación por aportes de su campaña presidencial de 2016

Con el levantamiento de esa medida, el exmandatario quedó sin impedimento de salida del país ni otra disposición judicial que restringiera su libertad de tránsito, de acuerdo con lo señalado por su defensa.