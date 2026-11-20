En esa evolución, y con la finalidad de fortalecer el talento dentro de las compañías, los presupuestos también fueron aumentando y se fueron diversificando. Es lo que revela el estudio Sondeo de Incrementos y perspectivas 2026 de PwC Perú.

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¿Qué pasará con los presupuestos de RR.HH. en 2027?

Cabe indicar que en el estudio publicado el año pasado, el 72% de las empresas que participaron del sondeo esperaba mantener su presupuesto; el 22% proyectaba aumentarlo y el 6% reducirlo.

Para el 2027, el 55% de las firmas prevé mantenerlo, el 35% aumentarlo, el 5% reducirlo y otro 5% todavía no lo ha definido.

Es decir, a diferencia del año anterior, hay una proporción mayor de empresas que proyecta aumentar el presupuesto de Recursos Humanos (pasa de 22% a 35%). Sin embargo, no significa que el presupuesto promedio haya aumentado ni que las empresas estén gastando más en términos absolutos. El estudio no lo precisa.

“La tendencia es que existe una apuesta por ejecutar los presupuestos de Recursos Humanos en capacitaciones y gestión del clima laboral”, añade La Torre.

Perspectivas de Recursos Humanos para el 2027. (Diseñado por Kelly Villanueva)

¿En qué van a invertir?: los “ajustes”

Liderazgo y cultura organizacional encabezarán la agenda de Recursos Humanos para el 2027: desarrollo de liderazgo (39%) y la cultura (35%). Lo que sugiere que las empresas buscan fortalecer sus capacidades internas para gestionar cambios y equipos.

Aspectos como el Bienestar integral gana peso: se ubica en el segundo lugar, con 36%, por encima de la atracción de talento y de la tecnología. Además, la compensación sigue siendo central. La inteligencia artificial y el reskilling aparecen con 22% cada uno. Son prioridades relevantes, pero todavía no dominan la agenda presupuestal, comenta el ejecutivo.

¿A qué se destinará el presupuesto de Recursos Humanos? (Diseñado por Kelly Villanueva/Gestión)

No obstante, aunque las empresas ya hayan planificado sus presupuestos, no significa que las empresas no vayan a realizar ajustes en los siguientes meses. Es lo que pasó este 2026. Según el reporte, un 56% de empresas consultadas ajustó sus presupuestos en los últimos nueve meses para responder a necesidades de contratación, retención y reorganización.

Lo anterior va en línea con otro hallazgo del sondeo: un 52% de las empresas que participaron prevé introducir cambios en su política de beneficios durante 2027. Entre las empresas que planean hacerlo, las principales medidas son flexibilizar o personalizar los beneficios (37%) e incorporar beneficios vinculados al bienestar (34%).

(Diseñado por Kelly Villanueva/Gestión)

Evolución del área de Recursos Humanos

¿A qué se dedica Recursos Humanos? Es una pregunta que aún recorre los pasillos de las oficinas. El mismo Óscar La Torre no se sorprende cuando le pregunto porqué todavía hay colaboradores que no saben qué hace exactamente esta área de la compañía.

Como se menciona al inicio de este artículo, por años RR.HH. ha cargado con una percepción de ser un área enfocada en actividades internas, celebraciones, contrataciones y trámites administrativos. Sin embargo, su función está cambiando. Hoy se espera que anticipe las necesidades de talento, desarrolle nuevas capacidades y contribuya a los resultados del negocio.

Según el Estudio Tendencias de HR 2027, elaborado por Buk, el 69% de las organizaciones encuestadas cuenta con representación formal de Recursos Humanos en su máximo órgano de dirección. En el 52% de ellas, el área tiene voz y voto. Perú ocupa el segundo lugar entre los cuatro países analizados, después de Colombia.

Pero ganar un asiento en la mesa de decisiones no garantiza que Recursos Humanos esté respondiendo a las expectativas de los trabajadores. El HR Monitor 2025 de McKinsey identifica una brecha entre lo que los empleados valoran para permanecer en una compañía y lo que los departamentos de RR. HH. consideran prioritario. Mientras los trabajadores destacan la seguridad laboral (39%), el equilibrio entre vida personal y trabajo (34%) y las relaciones con sus compañeros (33%), los responsables de Recursos Humanos aún colocan en primer lugar las compensaciones y los beneficios (41%).

La distancia también aparece en la percepción sobre el propio departamento. Una encuesta citada por Fast Company, realizada a través de LinkedIn con más de 1,500 participantes, encontró que el 51% considera que RR. HH. no responde adecuadamente a sus inquietudes y el 75% cree que el área no es efectiva para ayudarlo a alcanzar sus objetivos profesionales. Así, el reto aún es que esta área sea un socio estratégico para la empresa, pero sin perder de vista a las personas que la integran. ¿Quizá se deba a que en algunas empresas puede haber más de 80 personas por cada especialista de Recursos Humanos?

Fuente: Sondeo de Incrementos y Perspectivas 2026, PwC Perú.

Ficha Técnica

Estudio de PwC Perú: Muestra realizada a octubre 2026: 95 empresas participantes, de ellas, el 32% tiene entre 100 y 500 trabajadores. El 57% es de origen nacional y el 30% factura entre US$ 101 y US$ 300 millones.