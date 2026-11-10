Ejecutivos y empresas ajustan sus esquemas de remuneración para atraer y retener talento en Perú.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

La remuneración de los trabajadores en Perú no evoluciona al mismo ritmo en todos los niveles de las organizaciones. Mientras los incrementos salariales se mantienen alrededor del 2% en promedio, los puestos directivos registran mayores ajustes y concentran una proporción más importante de los pagos variables. A ello se suma una competencia por perfiles ejecutivos que ya no se limita al mercado local, lo que lleva a las empresas a revisar sus esquemas de compensación. ¿Qué factores están detrás de esta tendencia y cómo están cambiando las estrategias para atraer y retener talento?

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