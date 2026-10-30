Adecco Perú, filial del Adecco Group, proyecta incrementar sus contrataciones alrededor de 12% en 2027, luego de registrar un crecimiento de doble dígito por dos años consecutivos y mantener esa tendencia durante este año.

“Nuestros clientes tienen la expectativa de incrementar las contrataciones principalmente en logística, ventas y trade marketing, y minería”, precisó Walter Hernández, CEO de Adecco Perú, en entrevista con Gestión.

La compañía realizó entre 1,500 y 2,000 contrataciones mensuales en 2026, aunque el volumen varía según el inicio y el cierre de proyectos de sus clientes. Sus proyecciones para 2027 se basan en estimaciones propias y conversaciones de planificación con una cartera de aproximadamente 420 clientes, distribuidos en nueve servicios. Los sondeos se realizaron entre julio y fines de septiembre.

A nivel nacional, el CEO considera que la evolución del empleo dependerá, entre otros factores, del crecimiento económico y de los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, cuyo impacto todavía está por determinarse.

Walter Hernández, CEO de Adecco Perú.

Logística, ventas y minería concentrarán el empleo en 2027

Las contrataciones de Adecco Perú en las líneas de ventas y logística crecerían entre 11% y 13% en 2027. Ambas actividades están vinculadas: un mayor volumen de ventas implica más mercancías que transportar, almacenar, preparar y despachar, lo que incrementa la necesidad de personal para atender estas operaciones.

En logística, los perfiles más requeridos serían operarios y auxiliares de almacén, trabajadores de preparación de pedidos (picking) y operadores de equipos como montacargas y apiladores. Hernández vinculó esta demanda con la expansión de los centros logísticos y de la capacidad de almacenamiento, así como con el crecimiento del delivery, que exige mayor infraestructura para gestionar y distribuir los pedidos.

La planificación ante posibles interrupciones de las carreteras por el Fenómeno de El Niño también forma parte de este escenario y, de acuerdo con Hernández, las empresas peruanas necesitan prever rutas alternativas y opciones de abastecimiento para mantener el movimiento de mercancías si se bloquean las vías de transporte.

Mientras que, en el área comercial, los puestos más demandados serían mercaderistas, impulsadores, promotores y gestores de ventas. Hernández explicó que las campañas de fin de año suelen elevar los requerimientos de personal, pues las empresas refuerzan sus equipos para competir por las ventas durante una de las temporadas comerciales más importantes.

La demanda logística en Lima se concentraría en el sur de la capital, en zonas como Villa El Salvador, Lurín, Punta Negra y Punta Hermosa, así como en Huachipa.

“Son áreas de polos de desarrollo logístico, donde se concentran proyectos de grandes superficies de almacenamiento y actividades industriales”, explicó Hernández.

En ventas y trade marketing, en cambio, la compañía espera una demanda distribuida entre Lima y las provincias, en línea con el crecimiento de los canales comerciales.

Las campañas comerciales llevarían a las empresas a reforzar sus equipos de ventas, promoción y trade marketing para conquistar a más consumidores.

La división minera de Adecco Perú registraría un crecimiento de entre 4% y 5% en 2027. Hernández vinculó esta proyección con la demanda de perfiles altamente especializados, impulsada por el recambio tecnológico en algunos proyectos mineros. “Hoy tenemos varios proyectos que nos están solicitando mano de obra muy calificada”, señaló.

Entre los perfiles requeridos figuran conductores de camiones mineros de gran capacidad, incluidos vehículos híbridos o eléctricos, y operadores de nueva maquinaria de perforación.

Sin embargo, y según el CEO, encontrar trabajadores con estas competencias en el mercado local resulta difícil, por lo que la compañía también recurre a la capacitación de personas con conocimientos básicos para prepararlas para estas funciones.

Ahora bien, los proyectos mineros que atiende Adecco Perú se concentran principalmente en el sur del país. Hernández precisó que esta distribución responde a la ubicación de los proyectos de sus clientes y no constituye una estimación de la demanda minera a escala nacional.

La minería demandaría trabajadores capaces de operar camiones de gran capacidad y maquinaria avanzada, perfiles que aún son difíciles de encontrar en el mercado local.

Las habilidades que ganarán peso ante el avance de la IA

La incorporación de tecnología e inteligencia artificial está cambiando las competencias que buscan las empresas. Desde Adecco Perú afirmaron que uno de los principales desafíos para 2027 será cerrar la brecha entre la velocidad con la que avanzan estas herramientas y la capacidad de los trabajadores para adaptarse a ellas.

“Las empresas peruanas seleccionarán más por competencias”, sostuvo Hernández. Entre las habilidades que cobrarían mayor relevancia mencionó el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de aprender y desaprender, además de los conocimientos técnicos necesarios para trabajar con nuevas tecnologías.

Este cambio no resta importancia a la formación académica. Hernández aclaró que los estudios siguen siendo relevantes, pero deben complementarse con competencias que permitan a los trabajadores aprender, resolver problemas y responder a las necesidades de los proyectos empresariales.

La inteligencia artificial transformaría las exigencias del mercado laboral y daría mayor peso al pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de aprendizaje.

La brecha también se manifiesta en puestos especializados, como los vinculados a la minería, donde la incorporación de maquinaria más avanzada exige nuevas capacidades técnicas. Ante la dificultad para encontrar trabajadores que reúnan todos los requisitos, Adecco recurre a la capacitación de personas con conocimientos básicos para prepararlas para estas funciones.

¿Qué deberán ofrecer las empresas para atraer talento? Las competencias técnicas no serán el único factor relevante. Hernández señaló que las nuevas generaciones también valoran el equilibrio entre la vida personal y laboral, la flexibilidad, la salud mental y el propósito de sus funciones. A ello se suma la coherencia entre los valores que las organizaciones comunican y sus prácticas reales, aspectos que influyen en su capacidad para atraer y retener trabajadores.