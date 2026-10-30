La expansión de los centros logísticos en Perú impulsaría la demanda de operarios de almacén y personal especializado en la distribución de mercancías.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

El mercado laboral tendrá nuevas oportunidades en 2027. Sin embargo, la demanda de trabajadores estará marcada por la transformación tecnológica y la dificultad de encontrar ciertas competencias especializadas. ¿Qué empleos concentrarían las contrataciones y qué habilidades podrían abrir más puertas el próximo año?

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